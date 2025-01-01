Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ils étaient sans contrat de travail depuis mars 2023

Une entente de principe conclue entre Québec et les pharmaciens d'établissement

durée 15h00
23 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Devant la menace d'appliquer des moyens de pression, le gouvernement a finalement conclu une entente de principe, dimanche, avec les pharmaciens d'établissement, qui était sans entente de travail depuis mars 2023.

L'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) organisera prochainement une assemblée lors de laquelle elle recommandera à ses 2000 membres l'adoption de l'entente. Les pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux et les CHSLD devront décider s'ils acceptent l'entente ou non. Si elle est acceptée, l'entente de principe sera d'une durée de cinq ans (2023-2028).

Les négociations entre le gouvernement et les pharmaciens faisaient du surplace, avait dénoncé l'A.P.E.S. Les pharmaciens d'établissement étaient en colère devant l'inaction du gouvernement, alors que pratiquement tous les autres professionnels avec qui ils travaillent ont de nouvelles ententes de travail, avec de nouvelles primes.

Dans ce contexte de mécontentement, les membres de l'A.P.E.S. avaient voté à 99 % en faveur d'un mandat pour mettre en œuvre des moyens de pression au moment qu'ils jugeaient opportun. Parmi ces moyens de pression, les pharmaciens d'établissement prévoyaient de cesser de participer au Dossier santé numérique (DSN) pour tout le volet prescription. De plus, tous les protocoles pour tenter de limiter les dépenses en pharmacies auraient pu être abandonnés.

Trois enjeux sont cruciaux pour les pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux et les CHSLD, avait expliqué en entrevue il y a quelques semaines la directrice générale de l’A.P.E.S., Linda Vaillant. D'abord, alors que perdure une pénurie majeure de pharmaciens d'établissement, l'association souhaite des mesures attrayantes pour les jeunes pharmaciens qui complètent leur formation universitaire. Elle veut aussi des salaires concurrentiels et avoir des conditions pour garder les pharmaciens qui approchent de la retraite.

Dans un communiqué diffusé lundi, le Secrétariat du Conseil du Trésor a fait savoir que «l'entente permettra d'améliorer l'accès aux soins et services pharmaceutiques, d'assurer la couverture des besoins de la population dans toutes les régions du Québec, d'améliorer les conditions de travail des pharmaciens et d'attirer davantage la relève».

L'A.P.E.S. et le gouvernement ont indiqué qu'ils ne commenteraient pas l'entente de principe tant que les pharmaciens ne l'auront pas consulté en assemblée.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ouvert ou fermé pour le jour de Noël?

Publié à 9h00

Ouvert ou fermé pour le jour de Noël?

À chaque Noël, les horaires des commerces ou des services aux citoyens sont chamboulés pour permettre au plus grand nombre de gens de profiter des célébrations.  Pour vous assurer de ne pas être pris au dépourvu, voici la liste des commerces et services qui seront ouverts ou fermés le 24 décembre. Ouvert - Les épiceries à petite surface ...

LIRE LA SUITE
Hausse marquée de la circulation de faux billets de 100 $ dans les commerces

Publié hier à 9h00

Hausse marquée de la circulation de faux billets de 100 $ dans les commerces

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) tire la sonnette d’alarme au sujet de la hausse marquée de faux billets de 20 $, de 50 $ et de 100 $ en circulation depuis le mois de novembre. L’association rapporte même en avoir découvert plus en un mois que durant toute l’année. Les faussaires ont tellement peaufiné leurs techniques qu’il ...

LIRE LA SUITE
Importante entente de principe entre Hydro-Québec et un syndicat de 5500 membres

Publié le 19 décembre 2025

Importante entente de principe entre Hydro-Québec et un syndicat de 5500 membres

Une entente de principe est intervenue entre Hydro-Québec et le deuxième plus grand syndicat, soit celui qui représente les spécialistes et professionnels. Cette section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, représente 5500 membres au sein de la société d'État. L'entente de principe sera soumise aux ...

LIRE LA SUITE