Sondage: les membres du SPGQ rapportent une perte d'expertise et des bris de services

Un sondage mené auprès des professionnels du gouvernement du Québec par leur syndicat révèle que plus des deux tiers d'entre eux ont constaté une perte d'expertise au sein de leur direction, depuis 12 mois, soit depuis l'imposition d'un gel d'embauche dans la fonction publique et de restrictions budgétaires.

Plus précisément, ce sont 68,5 % qui ont répondu que, depuis 12 mois, ils avaient constaté une perte d'expertise au sein de leur direction ou de leur unité de travail.

De même, 57 % d'entre eux ont rapporté avoir vécu «fréquemment» une surcharge de travail et 25 % «constamment», au cours de ces 12 derniers mois.

Et selon eux, des services aux citoyens ont été touchés par ces restrictions ou gels d'embauche, puisque 19 % rapportent des bris de services à la population, 8 % des bris de services pouvant affecter la sécurité de la population, 9 % des bris de services pouvant dégrader l'environnement.

Aussi, 19,6 % relatent des situations rehaussant la vulnérabilité de la clientèle servie et 18 % un allongement des délais pour verser des indemnités, de l'aide financière.

Le sondage a été mené sur une plateforme en ligne auprès des membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), du 27 novembre au 15 décembre. Plus de 5100 d'entre eux y ont répondu.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne