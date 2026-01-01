Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Selon la FTQ, la CSN et la CSQ

Projet de loi amendé: un pas dans la bonne direction, disent les centrales syndicales

durée 15h00
16 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Sans tambour ni trompette, le projet de loi sur la transparence et la gouvernance des syndicats a été amendé, juste avant l'ajournement des Fêtes. Et les centrales syndicales y voient un pas dans la bonne direction.

Ce projet de loi du ministre du Travail, Jean Boulet, comporte deux aspects principaux: celui des cotisations syndicales facultatives et celui sur la publication d'états financiers vérifiés par les syndicats. C'est sous ce dernier aspect que le projet de loi a été amendé.

Dans sa forme initiale, le projet de loi imposait aux syndicats de faire faire une mission d'examen ou une mission d'audit de leurs états financiers, en fonction du nombre de salariés.

Les centrales avaient soutenu que le fait d'obliger des syndicats de 50 ou 70 membres à faire ainsi vérifier leurs états financiers par des firmes comptables grugerait la presque totalité de leurs revenus. Cela risquait soit de faire disparaître de petits syndicats, soit de les obliger à augmenter les cotisations syndicales.

Avec l'amendement qui a été adopté, la modulation ne se fera plus en fonction du nombre de salariés, mais en fonction des revenus des syndicats.

Les présidents de la FTQ, de la CSN et de la CSQ y voient un pas dans la bonne direction. Ils continuent toutefois de protester vigoureusement contre le concept des cotisations syndicales facultatives, qu'ils voient comme une ingérence dans les activités syndicales.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sondage: les membres du SPGQ rapportent une perte d'expertise et des bris de services

Publié hier à 18h00

Sondage: les membres du SPGQ rapportent une perte d'expertise et des bris de services

Un sondage mené auprès des professionnels du gouvernement du Québec par leur syndicat révèle que plus des deux tiers d'entre eux ont constaté une perte d'expertise au sein de leur direction, depuis 12 mois, soit depuis l'imposition d'un gel d'embauche dans la fonction publique et de restrictions budgétaires. Plus précisément, ce sont 68,5 % qui ...

LIRE LA SUITE
Entente de principe entérinée entre Hydro-Québec et un syndicat de 5500 membres

Publié hier à 12h00

Entente de principe entérinée entre Hydro-Québec et un syndicat de 5500 membres

Les quelque 5500 employés membres du Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec (SSPHQ) ont voté mercredi soir à 87 % en faveur de l'entente de principe qui était intervenue le 19 décembre dernier. La convention collective était échue depuis décembre 2024. Le deuxième plus grand syndicat de la société d'État en a fait l'annonce ...

LIRE LA SUITE
Statistique Canada va supprimer 850 emplois et 12 % de son équipe de direction

Publié le 13 janvier 2026

Statistique Canada va supprimer 850 emplois et 12 % de son équipe de direction

Statistique Canada annonce des compressions touchant environ 850 membres du personnel et 12 % de son équipe de direction. Carter Mann, porte-parole de l'agence, a indiqué que Statistique Canada informerait les employés concernés dans les deux prochaines semaines. Il a ajouté que Statistique Canada continue de se concentrer sur sa mission de ...

LIRE LA SUITE