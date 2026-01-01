De nombreux hôteliers constatent moins de réservations pour la relâche scolaire

De nombreux hôtels au Québec entrevoient une période de relâche scolaire plutôt «tranquille», selon l’Association hôtellerie du Québec (AHQ) au regard d'un sondage mené auprès de ses membres.

Les réservations sont «généralement en recul» par rapport à la même période l'an dernier, alors que la semaine de relâche a lieu cette année au même moment pour la majorité des écoles primaires et secondaires de la province, soutient l'AHQ.

D'après son coup de sonde éclair réalisé la semaine dernière, 84 % des 75 établissements interrogés ont dit connaître «une situation stable ou plus faible» qu’en 2025.

«Plus précisément, 40 % parlent d’une relâche comparable à l’an dernier, 43 % la jugent plus calme et seulement 16 % mentionnent une meilleure performance», indique l'association dans un communiqué lundi.

Cette situation pourrait toutefois évoluer au cours des prochains jours et laisser place au final à un taux d'occupation plus élevé que prévu, précise la PDG de l'AHQ, Véronyque Tremblay.

«Ça peut changer parce qu'on s'attend à avoir quand même beaucoup de réservations de dernière minute avec le beau temps, notamment. Tout ça peut bouger beaucoup», dit-elle en entrevue.

Les raisons expliquant pourquoi plusieurs établissements hôteliers affirment avoir de moins bons taux de réservations que l'an dernier sont multiples, évoque Mme Tremblay.

Mais les réservations de dernière minute sont de plus en plus une pratique courante depuis l'après-pandémie, constate la dirigeante de l'AHQ.

Le taux de réservation moyen est de 50 % pour la semaine en cours. Les Laurentides et Québec étaient les deux régions affichant des taux plus élevés selon les réponses au sondage, à 69 et 60 % respectivement.

Au regard de ces chiffres, l'AHQ souhaite rappeler aux Québécois désirant voyager durant la relâche qu'il reste encore de la disponibilité dans plusieurs établissements hôteliers de la province.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne