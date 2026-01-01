EcoloPharm : quand une grande vision prend racine à Chambly

Deux types d'entreprises existent : celles qui s'adaptent au monde tel qu'il est et celles qui travaillent à le transformer, un geste à la fois. EcoloPharm, née à Chambly, appartient à la seconde catégorie.

En 2009, Sandrine Milante crée EcoloPharm. Non par opportunisme, mais par nécessité. À la tête d'une entreprise familiale en transformation du plastique, elle observe une réalité que beaucoup préfèrent ignorer : l'industrie pharmaceutique est l'une des plus grandes productrices de déchets plastiques, dépassée seulement par l'alimentation.

Face à ce constat, elle aurait pu hausser les épaules. Elle choisit d'agir. « Personne ne s’était questionné avant. Nous on a décidé de le faire en se questionnant convenablement sur le processus industriel complet, sur chaque étape, à la recherche de gaspillage de ressources tant en énergie, qu’en emballage et en matière. En faisant tout ce processus-là au complet, on a été capable de sortir sur le marché des produits qui globalement génèrent 33 % moins de GES que les produits concurrents. » Au coeur de l'Action 28-09-23

Son pari : démontrer que l'emballage pharmaceutique peut être performant, sécuritaire et écologique. Pas l'un ou l'autre, les trois à la fois.

Chambly comme point de départ, le Canada comme terrain de jeu.

Depuis le 8100, rue Samuel-Hatt, EcoloPharm accompagne chaque jour des milliers de professionnels de la santé - pharmaciens en leur proposant des solutions qui conjuguent rentabilité économique, bien-être des équipes et responsabilité environnementale.

« Ce qu’on apporte quand on fait du développement durable, quand on est capable de prendre des mesures et d’avoir de la crédibilité en arrière, c’est une opportunité pour les pharmacies, de se positionner de façon concrète comme des acteurs de changement. Ça vient jouer sur la rétention et la motivation dans leurs propres équipes, sur l’engagement et sur la rétention des patients. (…) On ne fait pas juste de l’emballage, on vend une proposition à valeur ajoutée, un virage concret (…) avec une compagnie crédible qui partage de la donnée vérifiée (…) et qui mesure son véritable impact environnemental. »

Ses produits phares illustrent concrètement cette philosophie :

- L'EcoloVial : la première fiole moulée en un seul morceau sur le marché. Résultat : jusqu'à 39 à 44 % moins de plastique utilisé, 33 % moins de gaz à effet de serre;

- L'EcoPill : un pilulier fabriqué avec 30 % de plastique recyclé, selon un procédé zéro déchet;

- L'EcoloJar : un pot d'onguent trois-en-un conçu à 100 % de matière recyclée, issue d'une chaîne de production en boucle fermée.

Des chiffres qui racontent l'essentiel

Depuis sa fondation, EcoloPharm a permis d'éviter :

- 1 933 tonnes de plastique;

- 236 tonnes de carton;

- 2,4 millions de sacs;

- 7,7 millions de kWh d'énergie;

- 8 066 tonnes de gaz à effet de serre;

Ces données prouvent qu'un modèle d'affaires fondé sur le développement durable peut rivaliser - et surpasser - ceux fondés sur la croissance à tout prix.

Une réputation qui s'est construite, une reconnaissance qui s'est méritée

Les pairs ont rapidement pris note. En 2018, EcoloPharm devient le premier manufacturier d'emballages pharmaceutiques au monde à obtenir la certification B Corp, une distinction accordée aux entreprises qui atteignent les plus hauts standards de performance sociale, environnementale et de transparence.

« On veut prendre nos responsabilités sociales de façon très concrète et sérieuse. La responsabilité sociale, c’est aussi celle de redonner, de s’assurer que notre expérience peut soutenir et profiter à d’autres. Pour moi, ça a toujours été hyper important que, oui, à l’intérieur des murs de l’entreprise, on fait des heures de bénévolat, on veut être impliqués dans la communauté, on soutient beaucoup de causes. Une autre des causes qui me tient à cœur, c’est de soutenir l’entrepreneuriat », explique Sandrine Milante.

En 2023, l'entreprise franchit une nouvelle étape symbolique et juridique : elle adopte officiellement le statut d'entreprise à impact, avec une mission gravée dans ses statuts - créer un impact positif et durable sur les gens et l'environnement.

« Le rôle d’une entrepreneure, c’est celui d’aller chercher un maximum d’informations de

l’extérieur, de la ramener vers ses équipes, pour élever ses équipes. »

L'année 2026 confirme que le mouvement ne ralentit pas. Sandrine Milante est finaliste au Prix PDG Vert, qui honore les dirigeants québécois faisant du développement durable un pilier stratégique. L'entreprise figure également parmi les finalistes du Gala Illumina (catégorie Employeur de choix) et des Mercuriades 2026 (catégorie Employeur de l'année), en plus d’avoir remporté le prix impact social du Plastic Sustainability Innovation Award.

Un avenir grand ouvert

En 2024, EcoloPharm a investi 15 millions de dollars pour un agrandissement majeur de ses

installations, avec un objectif clair : doubler sa capacité de production et accélérer le développement de nouveaux emballages durables.

Dans un secteur pharmaceutique en pleine mutation, l'entreprise chamblyenne s'affirme comme la démonstration d'une idée encore peu répandue : croissance et conscience environnementale se renforcent et ne s'opposent pas.

Pour en savoir plus sur EcoloPharm et ses produits, visitez ecolopharm.com ou contactez

l'équipe au 450-447-6307.