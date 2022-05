Soumissions Courtiers

– Le nouveau système de « Matching » immobilier sur la Rive-Sud

La décision de vendre sa maison n’est pas à prendre à la légère. Pour la majorité des propriétaires sur la Rive-Sud de Montréal, il s’agit de l’une des transactions financières et immobilières les plus importantes de leur vie. Il est donc important de bien planifier un tel projet, et de s’entourer de professionnels extrêmement compétents. Heureusement pour vous, il existe une plateforme en ligne gratuite qui vous permet de trouver les meilleurs agents immobiliers sur la Rive-Sud en quelques clics…

Quel est le rôle d’un courtier immobilier dans la vente d’une maison sur la Rive-Sud ?

Lorsque vient le temps de vendre, vous avez le choix de prendre toutes les démarches sur vos épaules et réaliser votre transaction par vous-même. C’est un choix risqué, et qui vient avec énormément de responsabilités.

Vous avez également le choix de vendre avec un courtier immobilier, soit un professionnel spécialisé dans l’achat et la vente de propriétés. Évidemment, ce professionnel demandera à être rémunéré, mais il peut véritablement s’agir d’un excellent investissement.

Le rôle de votre courtier est de vendre votre maison ou condo au meilleur prix, et ce, dans les délais idéaux pour vous.

L’importance d’être bien accompagné dans une transaction immobilière

Vendre une propriété vient avec de nombreuses étapes qui demandent des expertises particulières, en commençant par l’évaluation. Savez-vous combien vaut vraiment votre maison sur le marché ?

En étant accompagné par un courtier, vous déléguez toutes les étapes de la vente de votre propriété à un professionnel. Ce dernier évaluera le prix de vente optimal de votre propriété. Il prendra en charge la prise de photos, la mise en marché et le marketing pour rejoindre le plus d’acheteurs potentiels. Il s’occupera des visites, des négociations, et beaucoup plus encore.

Un propriétaire sur la Rive-Sud pensait que sa maison valait 450 000$, car il se fiait à l’évaluation municipale, et son courtier l’a informé que sa valeur marchande actuelle était plutôt de 567 000$. En ayant pris le temps de s’entourer d’un professionnel compétent, il a évité de vendre à un prix beaucoup trop bas.

Soumissions Courtiers – Une plateforme gratuite pour magasiner son courtier

Il y a des centaines de courtiers immobiliers en activité sur la Rive-Sud de Montréal. Ça peut vite devenir difficile de savoir vers qui se tourner, et quels sont les meilleurs professionnels dans son secteur.

Soumissions Courtiers est une plateforme 100% gratuite qui se donne comme mission de permettre aux acheteurs et vendeurs de comparer les meilleurs courtiers immobiliers sur la Rive-Sud de Montréal.

Le concept est simple : vous remplissez un formulaire gratuit en répondant à quelques questions sur vos besoins. L’équipe de Soumissions Courtiers analyse votre demande et vous envoie 3 soumissions de courtiers immobiliers répondant le mieux à vos besoins dans votre secteur.

Le réseau de Soumissions Courtiers en chiffres

Soumissions Courtiers, c’est une plateforme qui redonne le pouvoir de négociation et de magasinage aux clients. Cela leur permet réellement de trouver le bon agent immobilier, le tout en ligne et à distance.

Soumissions Courtiers, c’est :

+100 000 Vendeurs et Acheteurs ont obtenu leurs soumissions

Un réseau de +250 courtiers immobiliers partenaires

Service offert dans toutes les régions du Québec

3 soumissions gratuites en 2 minutes

La façon #1 de magasiner son courtier depuis 2015

Soumissions Courtiers est en quelque sorte un service de « matchmaking » entre les courtiers et les vendeurs/acheteurs. Votre profil est analysé pour vous trouver les meilleurs agents. On pourrait pratiquement dire que c’est un peu comme un « Tinder » de l’immobilier.

Soumissions Courtiers vous aide à obtenir le meilleur taux de commission (%)

La rémunération des courtiers immobiliers au Québec se calcule en fonction d’un taux de commission en pourcentage du prix de vente.

Ce taux de commission varie d’un agent à l’autre, donc vous devez magasiner. C’est la clé pour économiser !

Le taux de commission moyen d’un agent immobilier sur la Rive-Sud de Montréal est de 5-6%. En magasinant via Soumissions Courtiers, vous pouvez obtenir des offres compétitives à 4% et moins parfois.

Pourquoi ? Parce que les agents du réseau de Soumissions Courtiers se battent entre eux pour obtenir votre mandat, et sont donc portés à vous faire des offres exclusives.

On parle d’économies importantes de plusieurs milliers de dollars sur votre transaction. Ce n’est pas rien !

Choisir le bon courtier – Les éléments à vérifier pour prendre une décision éclairée

Que devez-vous analyser lorsque vous comparez les offres de courtiers immobiliers ? Plusieurs choses, dont les suivantes :

L’agence avec laquelle travaille le courtier

Le nombre d’années d’expérience

Le taux de commission (%)

Les avis et références de clients

Les stratégies proposées par le courtier

Le nombre de propriétés vendues/achetées par année

La personnalité et la confiance qu’il dégage

Vous devez trouver le meilleur « match » entre vous et un courtier. Parfois, ça passe par les qualifications de celui-ci, et d’autres fois, c’est par la personnalité et la confiance qui s’installe.

Mettez 3 courtiers en compétition pour votre maison grâce à Soumissions Courtiers

Si vous songez à vendre votre maison, Soumissions Courtiers est définitivement la référence pour magasiner votre agent sur la Rive-Sud.

Leurs courtiers partenaires peuvent prendre le temps d’évaluer simplement la valeur de votre propriété, ou prendre en charge votre transaction du début jusqu’à la fin.

Tous les courtiers membres du réseau de Soumissions Courtiers savent qu’ils sont mis en compétition, et sont motivés à faire leurs meilleures offres. Pour vous, ça signifie le meilleur courtier au meilleur prix !

Trouvez votre « match » de courtier immobilier en 5 minutes !