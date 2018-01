Théâtre jeunesse : Mwana et le secret de la tortue

La Ville de Chambly invite les enfants de 3 à 9 ans à assister à la pièce de théâtre Mwana et le secret de la tortue, le dimanche 4 mars, dès 13 h 30, à l’École secondaire de Chambly (535, boulevard Brassard).

Avec ses acteurs et ses marionnettes, le Théâtre À l’Envers invite les enfants à découvrir comment une fillette nommée Mwana s’y prendra pour débarrasser son petit village d’un monstre-voleur. Comment une si petite fille peut-elle rivaliser avec un monstre que personne n’a été capable d’arrêter ? Quels sont les moyens dont elle dispose pour arriver à ses fins ? Aurait-elle un secret ou un pouvoir inconnu des villageois ? Inspiré d’un conte populaire africain, ce spectacle de conte théâtralisé avec ombres et marionnettes s’intéresse à la place des enfants dans la société comme le rappelle la maxime de Jean de La Fontaine « on a souvent besoin d’un plus petit que soi ».

Les billets sont en vente au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) et à la bibliothèque (1691, avenue Bourgogne), au coût de 5 $ par personne (sauf pour les moins d’un an).

Information : Service loisirs et culture, 450 658-1778