Le Café-Théâtre de Chambly vous présente Traces d’étoiles par Cindy Lou Johnson

Du 6 au 21 avril, tous les vendredis et samedis à 20 h, le Café-Théâtre de Chambly présente Traces d’étoiles, drame de Cindy Lou Johnson mis en scène par Karine Melançon.

Résumé de la pièce

Une cabane perdue dans une tempête de neige en Alaska, précipitée dans un enfer blanc qui s’étire sur plusieurs jours, semaines, mois, autant dire une éternité. À l’intérieur, un homme vit seul, hors du temps ; à l’extérieur, une femme en robe de mariée et en souliers de satin, prise dans le blizzard, frappe à la porte. Le décor est dressé pour un huis clos magnétique, une de ces rencontres-ruptures où la vie se met à nu.

Extrait



ROSANNAH, le fixant toujours – Est-ce qu’on s’est présentés?

HENRY HARRY – Quand ça?

ROSANNAH – Plus tôt.

HENRY HARRY – Ben non. Je veux dire, l’autre nuit, on… on s’est pas vraiment présentés, mais… ROSANNAH – Quoi? HENRY HARRY – Ben, t’es arrivée.

ROSANNAH, répétant ses mots afin d’en soutirer l’information – Je suis arrivée.

HENRY HARRY – Oui, et puis, pas longtemps après ça, tu… tu t’es endormie… subitement. ROSANNAH – Je me suis endormie? Je me suis simplement allongée, puis je me suis endormie? HENRY HARRY – Oui. En fait non. T’as comme… perdu connaissance.

ROSANNAH – Perdu connaissance?

HENRY HARRY – Ah-han. La soupe va être froide là. Pourquoi tu y goûtes pas? Distribution La production met en vedette Chantal Lacoste et Jean-Alexandre Côté.