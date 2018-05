Grande vente de livres usagés le samedi 12 mai

La Bibliothèque municipale de Chambly invite la population à prendre part à sa vente de livres usagés, le samedi 12 mai, de 10 h à 14 h, à la place de la Seigneurie, située à l’angle de l’avenue Bourgogne et de la rue Maurice.

À cette occasion, une quantité extraordinaire de livres sera offerte à des prix dérisoires : dictionnaires et encyclopédies complets à 5 $, livres français et livres pour enfants à 0,50 $, manuels scolaires et livres anglais à 0,25 $ et magazines à 0,05 $. Une occasion à ne pas manquer.

Les profits de la vente seront versés au service J’ai faim à tous les jours, dont la mission est d’offrir des repas chauds et des collations aux enfants démunis de neufs écoles primaires et de l’École secondaire de Chambly.

En cas de pluie, l'événement aura lieu à l' École secondaire de Chambly au 535, boulevard Brassard.

Pour plus d'informations, composez le 450 658-2711 ou rendez-vous au www.ville.chambly.qc.ca