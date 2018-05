La Ville de Chambly vous invites à découvrir l’exposition photo Saveurs d’urbanité, des artistes photographes Colette Bordeleau, Denis Brien, Alain Charest et Guy Rochette, présentée au Corps de garde du Fort-Chambly (8, rue De Richelieu), les samedis et dimanches, du 26 mai au 10 juin.

Jouant avec le concept même d’urbanité, tout en fusionnant réalité et abstraction, l’exposition ne cherche pas à imposer une définition de l’urbanité mais en suggère plutôt une interprétation. Les images présentées se veulent être à la fois, originales et séduisantes. Leur valeur est avant tout esthétique : elles visent à dépasser la description neutre, fonctionnelle et objective de l’espace urbain.

La population est cordialement invitée au vernissage, qui aura lieu le dimanche 27 mai, à 13 h, afin de souligner la tenue de l’exposition et permettre la rencontre entre le public et les artistes.

Pour plus d’information sur cette exposition, veuillez contacter le Service loisirs et culture au 450 658-1778 ou loisirs@ville.chambly.qc.ca.