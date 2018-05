Un concert du Duo Ex Æquo pour souligner l’ouverture du piano public

À l’occasion de l’ouverture de son piano public, la Ville de Chambly invite la population à prendre part au spectacle du Duo Ex Æquo, présenté gratuitement le dimanche 27 mai, à 11 h, à la place de la Seigneurie.

Prenez quatre mains et un piano, ajoutez-y la folie de la jeunesse, une bonne dose d’humour, beaucoup d’énergie et un zeste de malice : vous obtiendrez un duo virtuose et fort sympathique. Mêlant performances musicales et envolées aussi fantasques qu’acrobatiques, le Duo Ex Æquo n’a pas fini de vous étonner. Dans un répertoire classique et jazz, Laurence Lambert-Chan et Romain Pollet proposent un spectacle accessible à tous les publics, d’où vous ressortirez sourire aux lèvres et musique en tête.

Présentant un concert varié, allant de Rossini à Bernstein, en passant par Bolcom et le compositeur québécois Mathieu Pelletier-Gagnon, le duo n’oublie jamais d’épater son public et de le conquérir à coup sûr. À propos du piano public

Accessible à tous, de juin à octobre, du matin à la tombée du jour (horaire variable) et en dehors des activités prévues à la place de la Seigneurie. Place aux artistes d’ici, en toute liberté, pour le plus grand bonheur des passants !

Pour plus d’information, communiquez avec le Service loisirs et culture, au 450 658-1778.