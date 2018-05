Le Fort-Chambly ouvrira ses portes le 19 mai prochain

Le lieu historique national du Fort-Chambly ouvrira ses portes le 19 mai prochain à l’occasion d’une journée tout en festivités où les visiteurs pourront notamment découvrir la toute nouvelle exposition interactive Contrebande, une exposition à déjouer.

Cette aventure vous fera découvrir comment des marchands de Montréal parviennent à contourner l’exclusivité du commerce de la fourrure de castors en Nouvelle-France, qui est alors détenue par une compagnie française, la Compagnie des Indes. Sous le nez des autorités, une partie du castor de la colonie prend le chemin de la colonie britannique du New York en échange de produits anglais. Ce commerce illégal repose sur un réseau bien organisé de relations entre les colons d’origine européenne et les Nations autochtones. Plus qu’une simple activité commerciale, la contrebande permet la circulation d’informations et contribue au maintien des alliances avec les Autochtones de la région, ainsi qu’à l’équilibre stratégique entre les colonies.

En plus de profiter du site enchanteur du Fort-Chambly situé en bordure de la rivière Richelieu, ce sera également l’occasion de découvrir les différentes activités offertes cette saison de même que les expositions permanentes.