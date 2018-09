Le café-théâtre de Chambly vous présente Des fraises en janvier

Du 3 au 25 août, tous les vendredis et samedis à 20 h, le Café-Théâtre de Chambly est fier de présenter Des fraises en janvier d’Évelyne de la Chenelière. Une comédie romantique mise en scène par Jean-Alexandre Côté, assisté de Chantal Lacoste.



Chassé-croisé amoureux entre le jeu de la vérité et celui du mensonge. Sophie et François sont colocataires. Or, Sophie est également le personnage central de l’histoire que François invente et qu’il raconte au public et à son ami Robert. De son côté, Robert a connu Léa, dont le fils se prénomme François. Léa, venue de la campagne, cherche son amie Sophie.

François présente Sophie à Robert en la rebaptisant Geneviève, afin que Robert n’établisse pas de lien entre elle et la fille du scénario que François lui a donné à lire. Entre la réalité et la fiction, les personnages savent qu’ils jouent, et se laissent séduire par la beauté du conte, par l’imagination. A-t-on déjà mesuré l’espace qui sépare la réalité de l’illusion? Une comédie romantique savoureuse à déguster avec sensualité, réflexion, plaisir et ravissement!



La production met en vedette Daniel Boutin, Jean-François Lallier Roussin, Marie-Josée Bourgeois et Sophie Gagnon-Styrczula.