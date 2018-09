Laissez vous surprendre par les créations des artistes du symposium Artistes sur le champ

La Ville de Chambly vous convie à une exposition collective, les samedis et dimanches, du 4 au 19 août, au Corps de garde du Fort-Chambly.

Les œuvres exposées ont été soumises par des artistes participant à la 23 e édition du symposium Artistes sur le champ. Dans une volonté de donner pleine liberté à l’élan créateur, l’exposition aura pour titre Champ libre. Une exposition aux styles variés, où les artistes vous dévoileront l’essence même de leur art !

L’exposition sera accessible au public les samedis et dimanches, du 4 au 12 août, de 13 h à 17 h, et les 18 et 19 août, de 10 h à 17 h.

Laissez-vous porter par la créativité des artistes et participez en grand nombre au symposium Artistes sur le champ !

Pour plus d’information, communiquez avec le Service loisirs et culture au 450 658-1778 ou consultez le site http://ville.chambly.qc.ca.