Une programmation divertissante et colorée pour la fête de Saint-Loui

La Ville de Chambly et Parcs Canada vous invitent à prendre part à la 23e édition du symposium Artistes sur le champ et la fête de Saint-Louis, le samedi 18 et dimanche 19 août, de 10 h à 17 h, au lieu historique national du Fort-Chambly.

La programmation débutera avec une conférence de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, Québec au cours de la Grande Guerre, présentée le vendredi 17 août, à 19 h 30, à la salle Jacques-De Chambly du Fort-Chambly.

Dans le cadre du symposium Artistes sur le champ, partagez la passion et les univers de soixante artistes peintres au talent remarquable et aux styles variés, qui exposeront leurs œuvres, en plus de créer sur place et d’échanger avec le public. Plusieurs activités sont prévues, dont une zone d’animation centrale contenant plusieurs ateliers libres amusants et accessibles à tous !

En plus de participer à une œuvre collective de peinture-collage intégrant l’art du pochoir dirigée par Richard Fulham, les visiteurs sont invités à voter pour élire l’artiste Coup de cœur du public !

Plusieurs prix de participation sont offerts, dont un montant de 300 $ applicable à l’achat d’une œuvre d’art. Une belle occasion d’acquérir une œuvre originale d’un artiste participant !

Une exposition collective aura lieu les samedis et dimanches, au Corps de garde du Fort-Chambly (8, rue De Richelieu), du 4 au 12 août, de 13 h à 17 h et les 18 et 19 août, de 10 h à 17 h. Dans une volonté de donner pleine liberté à l’élan créateur, l’exposition aura pour titre Champ libre. Une exposition aux styles variés, où les artistes vous dévoileront l’essence même de leur art !

Aussi au programme, la fête de Saint-Louis du lieu historique national du Fort-Chambly proposera une foule d’activités pour toute la famille. Cette année, Parcs Canada mettra en valeur les cultures autochtones avec plusieurs démonstrations telles que le fumage de poisson, la fabrication de paniers de frêne, des chants et danses, ainsi qu’une présentation sur les wampums.

De plus, un campement militaire historique français animé par La Garnison de Québec plaira assurément à toute la famille. Il y aura aussi des camions de cuisine de rue et une belle aire de pique-nique tout près du bassin de Chambly ! Également, le Garde-Manger de François s’installera dans la cuisine du Fort-Chambly pour le week-end.

Profitez-en pour faire l’expérience de Contrebande, une exposition à déjouer.