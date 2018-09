Vincent Vallières offrira une prestation à Carignan le 8 septembre prochain

La Ville de Carignan est heureuse d’inviter la population au parc de la Mairie le samedi 8 septembre pour participer la grande Fête annuelle des citoyens, organisée en collaboration avec la caisse Desjardins du Bassin-de-Chambly.

Encore cette année, une grosse pointure artistique sera présente pour le bonheur de tous. Après Alexandre Désilet en 2015, les Sœurs Boulay en 2016, Karim Ouellet en 2017, la Ville surenchère avec la participation de Vincent Vallières en 2018.

Les festivaliers auront l’occasion d’entendre les mélodieuses et populaires On va s’aimer encore, Bad Luck et À hauteur d’homme qui font actuellement chante le Québécois.

L’occasion sera idéale pour passer un moment magique en famille ou entre amis. En effet, de nombreuses activités sont prévues pour amuser les petits, notamment des structures gonflables, des ateliers de maquillage, des animations en tout genre, un atelier de bulles géantes, trois (3) manèges : le Dizzy Dragon, le Gyrotron et le Copter et un circuit de VTT pour enfants.

Également, la caisse Desjardins du Bassin-de-Chambly, principal partenaire de la Fête, offrira du pop-corn et de la barbe à papa aux familles. Outre ces offres amusantes, les plus grands seront appelés à admirer le travail des artistes de la région, à faire des emplettes au marché des producteurs locaux, à profiter de la présence de kiosques de nourriture et finalement, à déguster les bières offertes par la microbrasserie Les Brasseurs du monde.

Le site sera ouvert à la population dès 12 h, mais les festivités seront officiellement lancées sur les coups de 13 h 30 avec la présentation de Mélou, une artiste qui se donne pour mission d’aider les enfants de 2 à 6 ans à gérer leurs émotions avec des chansons uniques et des histoires rigolotes. S’en suivra, de 15 h 30 à 17 h, le spectacle musical de l’auteur-compositeur-interprète, Vincent Vallières.