10 000 visiteurs au symposium Artistes sur le champ les 18 et 19 août derniers

Quelque 10 000 visiteurs en quête de découvertes artistiques et historiques ont pris part à la 23e édition du symposium Artistes sur le champ, jumelé à la Fête de Saint-Louis organisée par Parcs Canada, les 18 et 19 août au lieu historique national du Fort-Chambly.

Une soixantaine d’artistes provenant de Chambly, de la grande région de Montréal, de l’Estrie, de l’Outaouais, de Québec, du Centre-du-Québec et de la Mauricie, ont pris part à cet événement artistique incontournable. Tout au long de l’événement, ils ont partagé leur passion et leur vision de l’art aux visiteurs, leur permettant de mieux comprendre leur démarche artistique et de découvrir leurs différents styles et techniques.

Par ailleurs, de nombreuses familles ont profité de la zone d’animation tout au long de l’événement. Les visiteurs ont pu participer à plusieurs ateliers libres et à une œuvre collective de peinture-collage intégrant l’art du pochoir, dirigée par Richard Fulham.

Bourses pour l'ensemble de l'oeuvre :

1er prix : Claude Tousignant, pour sa capacité de capter le moment vécu par ses personnages et transmettre la sincérité de l’émotion.

2e prix et Coup de cœur du public: Dominic Depeyre, pour reconnaître et encourager le talent de la relève au dessin audacieux qui, par l’originalité de ses compositions épurées redonne à la ligne et à l’encre, leurs lettres de noblesse.

3e prix : Manon Marchand, pour sa façon de nous plonger dans l’immensité de la nature, dans un décor lumineux, transmettant du coup le goût de l’aventure et de la liberté, en poursuivant sa quête d’authenticité.

Mention spéciale : Claude Lépine, pour souligner l’innovation et la capacité de l’artiste à se démarquer, tout en intégrant différents courants artistiques.

Le symposium Artistes sur le champ a pu compter sur la précieuse contribution de partenaires, tels que : Continental; Bonduelle; Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés inc.; Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly; Librairie Larico; Société de gestion des huiles usagées; L’envol des langues; DeSerres; Délires et délice; Bedondaine et bedons ronds; Journal de Chambly; le Garde-Manger de François et Parcs Canada.