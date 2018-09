Le Café-Théâtre de Chambly présente Bienveillance de Fanny Britt

Du 7 au 29 septembre, tous les vendredis et samedis à 20 h, le Café-Théâtre de Chambly est fier de présenter Bienveillance de Fanny Britt, un drame mis en scène par Vincent Michaux St-Louis et Sara Renaud Poirier.

Bienveillance, c’est d’abord le nom d’un village, mais c’est également le nom d’une valeur. C’est cette valeur à double tranchant qui est explorée à travers l’histoire de Gilles, de Madame Jean, sa mère, de Bruno, son meilleur ami d’enfance, et d’Isabelle, sa conjointe. Amené à revenir dans son village natal de Bienveillance après plusieurs années d’absence, Gilles doit représenter une firme d’avocat qui défend une compagnie d’ambulance qui est malheureusement arrivée trop tard pour venir en aide au fils de Bruno et Isabelle tombé de sa cabane dans l’arbre. Le petit Zachary est maintenant dans le coma depuis sa chute sans beaucoup de chance de s’en sortir… C’est donc dans un malaise généralisé que Gilles devra revoir son meilleur ami et tenter d’être bienveillant…

La pièce est un drame pour son aspect humain qui y est exploité, mais également une comédie parce que, là où il y a un malaise, il y a du rire. Une mise en scène éclatée pour mettre en valeur la nature décousue du texte, des comédiens qui relèvent le défi d’avoir un texte sans ponctuation les laissant interpréter par eux-mêmes le sens des mots, bref, ne manquez pas ça!

Distribution

La production met en vedette Daniel Lachance, Benoît Lacombe, Chantal Pinard et Stéphanie Panneton.