Admirez le talent d'un duo d'artistes à la Ville de Chambly

Du 22 septembre au 8 octobre, la Ville de Chambly présentera les œuvres de Louis Hébert et Danielle Nadon, dans le cadre de l’exposition Abstraction lyrique, présentée au Corps de garde du Fort-Chambly (situé au 8, rue De Richelieu).

Louis Hébert

Depuis plus de 70 ans, l’œuvre de Louis Hébert s'inscrit dans la recherche d'une peinture libre, ouverte sur l'imaginaire et la rêverie. Son travail offre aux regards des étendues de lumière aux contours heurtés par des déflagrations de couleurs.

Danielle Nadon

Danielle Nadon se sert des couleurs pour exprimer sa vérité. Par l’exploitation de l’acrylique et des médiums de texture, elle regarde avec les yeux de l’imaginaire, ce qui lui permet de créer de façon libre et inventive.

La population est cordialement invitée au vernissage, qui aura lieu le dimanche 30 septembre, à 13 h, afin de souligner la tenue de l’exposition et permettre la rencontre entre le public et les artistes. Ce vernissage sera présenté dans le cadre de la programmation des Journées de la culture, ayant lieu sur le site du Fort-Chambly. Place aux artistes !

Les visiteurs pourront découvrir cette exposition tous les samedis et dimanches, de 13 h à 17 h, de même que lundi 8 octobre.

Information : Service loisirs et culture, 450 658-1778