Le rendez-vous des amoureux de la culture… et de mots

Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de Chambly et Parcs Canada invitent les citoyens à célébrer les arts et la culture, le dimanche 30 septembre, de 13 h à 17 h, au lieu historique national du Fort-Chambly. Sous la thématique des mots, l’événement propose une foule d’activités gratuites pour tous les citoyens amoureux de culture.

Conférence sur la contrebande

Conférence de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly intitulée La contrebande en Nouvelle-France, présentant l’histoire peu connue de la contrebande au 18e siècle, sur le corridor Montréal-Albany, trafic où Chambly joue un rôle majeur. Présentée au Fort-Chambly, à la salle Jacques-De Chambly, dès 13 h 30. Conférencier : Alain Gelly, historien à l’agence Parcs Canada.

Vernissage de l’exposition de peinture Abstraction lyrique

Avec Louis Hébert et Danielle Nadon

Au Corps de garde du Fort-Chambly (8, rue De Richelieu), les visiteurs pourront rencontrer ces deux artistes de Chambly présentant chacun leur univers artistique.

Louis Hébert

Depuis plus de 70 ans, l’œuvre de Louis Hébert s'inscrit dans la recherche d'une peinture libre, ouverte sur l'imaginaire et la rêverie. Son travail offre aux regards des étendues de lumière aux contours heurtés par des déflagrations de couleurs.

Danielle Nadon

Danielle Nadon se sert des couleurs pour exprimer sa vérité. Par l’exploitation de l’acrylique et des médiums de texture, elle regarde avec les yeux de l’imaginaire, ce qui lui permet de créer de façon libre et inventive.

Un après-midi culturel avec les mots à l’honneur !

Parc du Fort-Chambly

Lecture d’un scénario de télé, œuvre collective, photomaton, performances musicales et théâtrales des talents d’ici et défis ludiques : il y en aura très certainement pour tous les curieux !

Participez en grand nombre à ces activités !

Organismes partenaires :

Association Québec-France de la Vallée-du-Richelieu

Café-théâtre de Chambly

Club de photographie l’Iris de Chambly

Guides patrimoniaux Au pays de Chambly

Société d’histoire de la seigneurie de Chambly

Pour plus d’informations sur la programmation des Journées de la culture, consultez le site ville.chambly.qc.ca.