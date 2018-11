Bataclan ! : un trio qui surprend à tous coups

La Ville de Chambly invite la population à prendre part à une aventure musicale surprenante avec Bataclan !, le dimanche 8 avril, à 11 h, au restaurant Fourquet Fourchette. Ce trio de musiciens accomplis et audacieux vous offrira un voyage dans l’univers des dandys, ainsi que des arrangements de classiques taillés sur mesure.

Bataclan, c’est un ensemble musical étonnant composé de Catherine Perrin (clavecin), Mathieu Lussier (basson) et Denis Plante (bandonéon), offrant un concert original et recherché, ponctué de commentaires humoristiques. Leur répertoire musical évoque le tango sud-américain, l’Europe des cabarets et d’immortelles mélodies puisées dans la chanson française.

Les billets sont en vente au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel), à la Bibliothèque municipale de Chambly (1691, avenue Bourgogne), de même qu’au restaurant Fourquet Fourchette (1887, avenue Bourgogne), au coût de 15 $ (ou 12 $ avec la carte Accès).

Information : 450 658-1778