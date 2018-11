Théâtre jeunesse : Un drôle de petit chaperon rouge

La Ville de Chambly invite les enfants de 3 ans et plus à participer au prochain théâtre jeunesse, avec la pièce Un drôle de petit chaperon rouge. Elle sera présentée le dimanche 11 novembre, à 13 h 30, à l’École secondaire de Chambly (535, boulevard Brassard).

Synopsis

Aujourd’hui, Stéphane et Sylvie s’ennuient… Puis, en observant bien autour d’eux, ils découvrent la forêt enchantée et décident de jouer au Petit Chaperon Rouge. On enfile les costumes, on ajuste les voix et à pas de loup on entre dans cette légendaire histoire. Pour se mettre au goût du jour et se jouer des petits tours, chacun ajoutera son grain de folie. Mais tout de même, prudence petite… Il est peut-être plus malin que tu penses le beau Loulou… Un beau mélange de genres qui butine entre le classique, le moderne et le comique. Les temps changent… les histoires aussi !

Les billets sont en vente au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) et à la bibliothèque (1691, avenue Bourgogne), au coût de 5 $ par personne (sauf pour les moins d’un an).

Information : 450 658-1778