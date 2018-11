Le Café-Théâtre de Chambly présente Le Fantôme de l’opéra

Du 12 octobre au 10 novembre, tous les vendredis et samedis à 20 h, le Café-Théâtre de Chambly est fier de présenter Le Fantôme de l’opéra, un texte d’Emily Gervais, mis en scène par Karine Cholette et Katia Boscher Abdelmoula.

Après son expérience d’écriture pour La belle et la bête, présentée au Café-Théâtre en 2016, Emily Gervais désire renouveler l’expérience et se lance dans un autre projet d’envergure, celui du Fantôme de l’opéra.

Résumé

Début du vingtième siècle. Le prestigieux opéra de Paris reprend vie grâce à de nouveaux propriétaires, et ce, après un terrible incident qui a coûté la vie à une jeune fille. À la suite de nombreux événements inexplicables, la tête d’affiche quitte l’opéra et une jeune novice est engagée. Heureusement pour les propriétaires, Christine s’améliore d’une semaine à l’autre. Mais Raoul s’inquiète de la source de ce talent, puisque la personnalité enjouée de Christine en est affectée. Lorsque la source de ce mystère sera dévoilée, les épreuves et les dangers chambouleront la vie de tous. Une pièce envoûtante et surprenante!

Extrait

L’ASSISTANT - Maestosa! Ma Diva! Il est revenu!

CARLOTTA - Des roses dorées!

RICHARD - Qu’elles sont belles!

CARLOTTA - Taisez-vous! Ce sont les fleurs de la cruauté! Il les dépose dans ma loge avant de mettre ses menaces à exécution!

Distribution

La production met en vedette Alexandra Dufresne, Bruno Roy, Martin Leduc, Luc Dessureault, Mélanie Roy, Marilou Cholette, Alexis Lebel, Clément Goyette et Sophie Gagnon-Styrczula.