Le Café-Théâtre de Chambly vous présente... Théâtralement délirant

Après « Y’en a pas, de problèmes! » et « La liberté des uns... », Chantal Reichel, auteure montérégienne, récidive et signe ici une pièce théâtrale qu’elle qualifie de disjonctée! « Théâtralement délirant » sera présenté du 16 novembre au 15 décembre au Café-Théâtre de Chambly en première mondiale!

Cette folle comédie raconte les tribulations de cinq artisans du théâtre en vue d’une première théâtrale (se déroulant le soir même) qui s’annonce houleuse, pour ne pas dire désastreuse. Sur fond de complot, la rencontre est explosive entre une auteure prétentieuse et égocentrique, une metteure en scène bordélique qui change d’idées aux deux secondes, un concepteur de décors grognon, macho et ti-jos-connaissant, une comédienne hypocondriaque obsédée par son image sur les réseaux sociaux et un régisseur-homme-à-tout-faire bonasse et manipulable à souhait. Sans compter les personnages secondaires originaux que l’on ne voit jamais!

Rebondissements, actions, affrontements, cascades, émotions et folie pure se succèdent à un rythme fou! Parions que la pièce laissera les spectateurs aussi essoufflés que ces talentueux comédiens!

Sur scène, nous retrouverons Sarah Beauregard, Brynhilde Bord, Patrice Gallant, Jérôme Harvey et Marianne Lambert qui incarneront ces personnages qui prendront vie pour la première fois! L’auteure Chantal Reichel signe également la mise en scène, assistée pour cette dernière par Jean-François Paradis.

À voir pour les éclats de rires, les surprises et la folie pure!

PSST! Si vous arrivez à l’avance, vous pourriez bénéficier d’un petit bonus surprise!