Les salopes ou le sucre naturel de la peau de Renée Beaulieu maintenant à l'affiche

Les productions du Moment et Filmoption International rappellent que le long métrage Les salopes ou le sucre naturel de la peau écrit et réalisé par Renée Beaulieu a pris l’affiche au Québec le 2 novembre dernier.

Rappelons que le film a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto, puis au Cinefest de Sudbury avant d’être projeté en première québécoise au Festival du nouveau cinéma de Montréal.

Les salopes ou le sucre naturel de la peau - Marie-Claire (Brigitte Poupart), chercheure en dermatologie, entreprend un nouveau projet de recherche scientifique sur les cellules dermiques et la sexualité quand un enchaînement d’évènements vient perturber sa vie professionnelle, familiale et surtout intime. Les salopes ou le sucre naturel de la peau propose un cinéma différent en faisant d’une femme et sa sexualité le sujet et non l’objet… mettant en scène une sexualité féminine assumée, complexe et subversive…

Dans le film, Brigitte Poupart (Les affamés) interprète le rôle principal aux côtés de Vincent Leclerc (La chute de l’empire américain), Nathalie Cavezzali (Le garagiste), Romane Denis (19-2), Pierre Kwenders, Normand D'Amour (Origami), Paul Ahmarani (Chien de garde), Charlotte Aubin (Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau), Louise Portal (Les invasions barbares), Sophie Clément (Les ordres) et Joseph Delorey (Mutants). La distribution comprend également Pierre-Yves Cardinal et Éliane Gagnon.

Le film est produit par Renée Beaulieu, avec Ian Quenneville et Ian Oliveri comme producteurs associés et Robert Lacerte comme producteur consultant. Les Productions du Moment est la maison de production et le film a été financé avec l’aide de Téléfilm Canada.