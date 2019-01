Neuf pièces présentées au Café-Théâtre de Chambly cette année

L’été se poursuivra avec Boeing Boeing de Marc Camoletti. L’intrigue de cette comédie remplie de turbulences rocambolesques, mise en scène par Vincent Michaux St-Louis, assisté par Jean-François Lallier-Roussin et Daniel Lachance, sera présentée du 9 au 31 août.

Nous tenterons ensuite de prolonger l’été en étirant la rigolade jusqu’à l’automne avec Le dîner de cons dans une mise en scène de Jean-François Lallier-Roussin. Nul besoin de décrire cette hilarante comédie de Francis Veber qui connaît un grand succès depuis 20 ans et que vous pourrez voir du 13 septembre au 12 octobre.

L'année se terminera en grand avec Scrooge, un conte de Noël de Charles Dickens, adapté au théâtre par Jean-Guy Legault. Cette comédie dramatique, présentée du 1er novembre au 14 décembre, marquera le retour de Guillaume Bouchard en tant que metteur en scène.

Rappelons que le Café-Théâtre de Chambly est le seul café-théâtre au Canada qui présente des pièces à l’année. Il s'agit d'un OBNL unique qui, depuis 1989, a pour mission de rendre le théâtre accessible à tous, peu importe leur profession, leur âge ou leur type de talent. Les billets se détaillent à 17 $ par adulte et 9 $ pour les enfants de 16 ans et moins. Des forfaits souper-théâtre sont aussi disponibles à partir de 40 $. Le public est également invité à se procurer un abonnement d’un an au coût de 75 $. Celui-ci est valide jusqu'à la même date l'année suivante et vous permet d'assister aux représentations aussi souvent que vous le souhaitez.