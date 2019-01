Nouveau vidéoclip & un nouvel extrait radio pour un groupe de la région

En 2018, SLaTER & Fils avaient annoncé à leurs fans un premier vidéoclip pour une des chansons tirées de leur plus récent opus Cours d'Inconduite. 2018 s'est écoulé, et toujours pas de clip à l'horizon. Le groupe a-t-il été pris au dépourvu avec une finale de hockey cosom de St-Jean qui s'est éternisée sur 26 prolongations et 36 tirs de barrages?

Le groupe s'explique enfin :

On a passé l'année 2018 à demander à Georges Lucas de réaliser notre premier vidéoclip. Au final, Slam Disques est plus fiable. On va s'en rappeler Georges. -David Daigneault, SLaTER & Fils, 2019

Bref, tout est beau finalement, pis surtout les gars sont super fiers de vous présenter le clip de leur chanson Jugement premier!

Né des cendres du projet de Slater’s Sons (1996-2012), SLaTER & Fils se compose d’un collectif de musiciens de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Montréal. Ne pouvant renier ses origines ska, le quintet mélange les styles, passant du punk au rock alternatif et du jazz au rock’n’roll. Rappelant parfois les Colocs, les Plume Latraverse et Mononc’ Serge de ce monde, SLaTER & Fils conserve et alimente néanmoins un son qui le distingue par une signature propre à lui. Parallèlement à sa sonorité originale, le groupe offre aussi une formule plus calme tournant autour du folk et du blues, armé d’un ensemble trompette, guitare, contrebasse et percussions. Le tout couronné par des textes francophones réfléchis et une animation humoristiquement chaleureuse, SLaTER & Fils a la vilaine tendance d'amener son public à vouloir répéter l’expérience!

