Partez à la déccouverte de la culture autochtone cette fin de semaine

La Corporation de la Fête de la lecture et du livre jeunesse et le Groupe Banque TD sont fiers d’inviter tous les passionnés de littérature jeunesse au 13e Salon du livre jeunesse de Longueuil qui se tiendra du 8 au 10 février 2019 au Théâtre de la Ville, à la Salle Jean-Louis-Millette.

Le Salon du livre jeunesse de Longueuil explorera le thème de la découverte de la culture autochtone. Nous proposerons aux enfants, même aux tout-petits, des activités et des livres qui les sensibiliseront aux cultures, à l’histoire et aux artistes des Premières Nations. Nous souhaitons ainsi semer chez les enfants des graines qui permettront une meilleure ouverture interculturelle dans nos communautés.

Porte-parole et invités d’honneur

Pour une deuxième année, c’est Frédérique Dufort qui sera porte-parole de l’événement. Auteure et comédienne, elle est connue pour ses rôles dans des séries marquantes comme Tactik et Unité 9. Elle a également écrit deux livres aux Éditions de la Bagnole et a publié son premier roman jeunesse en janvier 2019 chez Boomerang éditeur jeunesse.

Le Salon profitera de la présence de deux invités d’honneur talentueux et renommés : l’auteur Michel Noël a vécu les quatorze premières années de sa vie dans un milieu autochtone. D’origine algonquine, c’est entre autres par son œuvre littéraire pour la jeunesse qu’il partage l’héritage culturel amérindien qui l’habite. Il sera accompagné d’Annie Groovie qui a créé en 2002 le célèbre personnage Léon. S’en est suivie la publication de plus d’une cinquantaine de livres et de dessins animés diffusés un peu partout dans le monde.

De plus, au cours de leur visite, les enfants auront l’occasion de rencontrer plus de quatre-vingts auteurs et illustrateurs, dont Alex A., Karine Gottot, Carine Paquin, Ève Christian, Richard Petit et plusieurs autres, lors de leurs séances de dédicaces et animations.

Des spectacles gratuits pour toute la famille

En plus de pouvoir bouquiner à leur guise, les enfants auront la chance d’assister gratuitement à des spectacles jeunesse présentés sur la Scène TD. Le vendredi, le spectacle Petit voilier sera présenté par Le Gros orteil. Le samedi et le dimanche, quatre spectacles seront offerts : Ulysse et Pénélope par Le théâtre Les Amis de Chiffon, C’est du gâteau ! par Gabzy, Prêt, pas prêt ! d’Atchoum et Kattam et ses tam-tams. La scène Jelitou accueillera des auteurs et illustrateurs qui feront découvrir leur univers aux jeunes lecteurs.

Pour en connaître davantage sur les activités, l’horaire ou les personnalités présentes, vous pouvez consulter le site officiel du Salon : www.lafetedulivre.com.

Trois nouvelles comptines sont créées

Les gagnants du concours J’invente une comptine lancé en septembre dernier seront dévoilés le dimanche 10 février. La Corporation de la Fête de la lecture et du livre jeunesse leur remettra un exemplaire de leur comptine interprétée par un musicien professionnel. Ce concours invitait les parents d’enfants de 0 à 5 ans à composer une comptine originale pour leurs tout-petits.

Un partenaire fidèle

Depuis plusieurs années, la Fête de la lecture et du livre jeunesse bénéficie du soutien du Groupe Banque TD qui agit comme partenaire en titre. C’est grâce à l’importante contribution de la TD que la Fête permet à des milliers de jeunes d’avoir accès gratuitement à de nombreuses activités qui favorisent le goût de la lecture et de l’écriture et qui font la promotion de la littérature jeunesse.

Des élus généreux pour les écoles de leur circonscription

Pour une troisième année, la députée de Marie-Victorin, madame Catherine Fournier et pour une première année, le député de Vachon, monsieur Ian Lafrenière remettront une bourse à la Fête de la lecture et du livre jeunesse. Avec ce montant, la Corporation offrira des livres d’éditeurs et d’auteurs québécois aux écoles de leur circonscription qui font partie de la Commission scolaire Marie-Victorin. Grâce à leur générosité, ce sont des centaines de livres qui ont été remis aux écoles pour garnir leur bibliothèque scolaire.

À propos de la Fête de la lecture et du livre jeunesse

Fondée en 1999, la Fête de la lecture et du livre jeunesse est une corporation à but non lucratif qui fait la promotion de la littérature jeunesse à travers la Montérégie, en stimulant et en consolidant la pratique de la lecture et de l’écriture chez les tout-petits, les enfants et les jeunes. En affirmant que la lecture et l’écriture doivent être des valeurs centrales à toute société, la Fête nous permet de rallier les notions « sérieuses » d’implication citoyenne et de lutte contre l’analphabétisme à la notion, tout aussi sérieuse, de « plaisir » associé au livre.

Contribution à la collectivité de la TD

L’objectif du Groupe Banque TD (la TD) est d’enrichir la vie de ses clients, de ses collectivités et de ses collègues. Pour y arriver, nous avons mis en place la Promesse Prêts à agir, qui vise à aider les gens à se sentir plus en confiance par rapport à leur avenir en bâtissant un avenir inclusif où chacun aura la possibilité de réussir dans un monde en constante évolution. Dans le cadre de cette initiative, la TD s’engage à un don aux collectivités d’un milliard de dollars canadiens au total d’ici 2030 dans quatre domaines qui soutiennent le changement, encouragent le progrès et contribuent à rendre le monde meilleur et plus inclusif. Il s’agit de notre engagement à être prêts. Pour en connaître davantage, visitez la Promesse Prêts à agir.