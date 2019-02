Le théâtre jeunesse Mia et Matéo en vedette à Chambly en mars prochain

La Ville de Chambly invite les enfants de 3 à 12 ans à assister à la pièce de théâtre Mia et Matéo, le dimanche 3 mars, dès 13 h 30, à l’École secondaire de Chambly (535, boulevard Brassard).

Assistez à la rencontre d’une petite fille intrépide et entêtée et d’un garçon timide et… magique ! Une poésie simple et bucolique, qui parle d’amitié, de respect et d’amour. Devant les lucioles qui apparaissent partout, le dessin qui parle et les boules de lune, l’imaginaire de l’enfant décolle et les mâchoires décrochent. L’enfant sort de là avec l’idée que tout, vraiment tout, est possible.

Les billets sont en vente au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) et à la bibliothèque (1691, avenue Bourgogne), au coût de 5 $ par personne (sauf pour les moins d’un an).