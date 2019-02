Le Café-Théâtre de Chambly présente Incendies de Wajdi Mouawad

Le Café-Théâtre poursuit son année de succès avec Incendies, mis en scène par Mariève Guérin, assistée de Brynhilde Bord. Ce drame de Wajdi Mouawad sera présenté du 1er au 30 mars, tous les vendredis et samedis à 20 h.



Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marwan la lecture du testament de leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de leur naissance: qui fut donc leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du pays d'origine de leur mère ? En remettant à chacun une enveloppe, destinées l'une à ce père qu'ils croyaient mort et l'autre à leur frère dont ils ignoraient l'existence, il fait bouger les continents de leur douleur: dans le livre des heures de cette famille, des drames insoupçonnés les attendent, qui portent les couleurs de l'irréparable. Mais le prix à payer pour que s'apaise l'âme tourmentée de Nawal risque de dévorer les destins de Jeanne et de Simon.



Extrait:



« L’enfance est un couteau planté dans la gorge et tu as su le retirer. À présent, il faut réapprendre à avaler sa salive. C’est un geste parfois très courageux. Avaler sa salive. » (Nawal)



La production met en vedette Jonathan Cortes, Luc Fréchette, Marion Leduc, Cindy Hunter, Daniel Lachance, Alexis Lebel, Émilie Marcil, Clermont Perron, Kevin Rodrigue, Amélie Roy et Mélanie Roy.