Laura Niquay de passage à La Maison amérindienne

Dans le cadre de la deuxième édition de sa série de spectacle découverte autochtone , La Maison amérindienne en collaboration avec Diffusions de la coulisse et Musique Nomade accueillera, le samedi 9 mars à 20 h, l’artiste folk Laura Niquay de la nation Atikamekw.

Originaire de la communauté autochtone de Wemotaci, elle est un modèle pour les jeunes et les femmes de sa communauté. Seule avec sa guitare, elle nous bercera de sa voix rauque et feutrée dans une ambiance folk-intimiste. Ses textes en atikamekw et en français mettent admirablement en valeur sa culture et son bagage. Respect de la nature, prise de pouvoir des femmes, espoir d'un avenir meilleur pour les jeunes sont ses thèmes privilégiés. Une nomade bien ancrée dans son temps.

Laura Niquay évolue en musique depuis plusieurs années et parcourt ces derniers temps festivals et concours. Elle a reçu 8 prix au festival Vue sur la Relève en 2018, le Prix spécial du Jury au Gala Teweikan en octobre 2017, pour l'ensemble de son oeuvre et de son implication. Son premier album, Waratanak est sorti de façon indépendante en 2015. Elle est la première artiste Atikamekw à avoir joué aux Francofolies de Montréal en 2011, même année ou elle remporte le prix de la relève au Gala Teweikan.

Ne manquez pas cette soirée folk intimiste qui saura vous transporter à travers Nehirowisiw, le territoire Atikamekw !

Les billets au coût de 23$ sont disponibles à La Maison amérindienne. Les places étant limité, communiquez avec nous dès maintenant par téléphone au (450) 464-2500 ou par courriel à [email protected].

La Maison amérindienne est située au 510, Montée des Trente à Mont-Saint-Hilaire et a pour mission de favoriser les échanges, le partage et le rapprochement des peuples par le biais d’activités muséales, environnementales et gastronomiques mettant de l’avant le savoir et savoir-faire autochtone.