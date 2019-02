Safia Nolin en spectacle à Beloeil le 8 mars prochain

Safia Nolin sera bientôt de passage à Beloeil pour la première fois depuis la parution, en octobre dernier, de Dans le noir, son deuxième album de chansons originales. Accompagnée du guitariste Joseph Marchand et d’une nouvelle mise en scène, elle se produira au Centre culturel de Beloeil le vendredi 8 mars.

Dans le noir: https://bonsound. audiosalad.com/?xurl= 9becace6fe63da489c513cc4ad2157 66f03b632b. Voici un lien pour écouter son album,