Nouvelle venue chez Culture Montérégie

Culture Montérégie agrandit ses rangs en accueillant Marie Sylvestre à titre d’agente de développement culturel numérique.

« Sa grande expérience sera un atout majeur pour l’équipe de Culture Montérégie, et surtout pour les artistes et organismes culturels de la Montérégie. Elle contribuera à une meilleure connaissance des outils numériques par le milieu et élaborera des stratégies pour accélérer le virage numérique des organismes culturels », se réjouit Nancy Bélanger, directrice générale.

Forte d’un parcours de gestionnaire culturelle depuis plus de 20 ans, Marie Sylvestre a notamment participé au développement de projets avec le Quartier de l’innovation, Art Souterrain, les Productions Feux Sacrés (art autochtone), les éditions Planète rebelle et Économonde à Sorel-Tracy. Elle a donné également des formations dans le réseau des conseils régionaux de la culture. Elle aura pour mandat de favoriser la concertation entre les acteurs de la culture, de l’univers numérique et des communications en Montérégie. Elle collaborera au développement d’initiatives structurantes et d’événements fédérateurs du milieu culturel. Elle fera également partie du réseau national d’agents de développement culturel numérique (ADN) créé par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec. Marie Sylvestre est entrée en fonction le 8 avril dernier. Vous pouvez la joindre à [email protected] qc.ca.