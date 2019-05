Culture Montérégie présente sa deuxième soirée de MAILLAGE NUMÉRIQUE

Avec la collaboration d’Axiome, pôle créatif interdisciplinaire, présentateur de la soirée MAILLAGE NUMÉRIQUE, Culture Montérégie convie les artistes, travailleurs culturels et adeptes d’art numérique le 2 mai 2019, de 18 h à 20 h au Théâtre du Lac-Brome.



Cette deuxième soirée de maillage en Montérégie est réalisée grâce à l’appui de la Direction de la Montérégie du ministère de la Culture et des Communications et en collaboration avec l’entreprise Up2Blu.

MAILLAGE NUMÉRIQUE a pour objectif d’inspirer les artistes, organismes, entreprises et professionnels du numérique et d’autres secteurs partenaires, tels que le tourisme, l’éducation, le domaine des affaires, le secteur municipal et plus encore. Ces rendez-vous numériques constituent une occasion de réseautage et d’inspiration essentielle au déploiement d’une force créative numérique montérégienne. Voici un aperçu des projets qui seront présentés :

• Up2Blu — Projet d’exposition de l’artiste contemporaine Marie-Josée Laframboise (réalité augmentée)

• Geneviève Ruest – Projet de création en bio nano physique et régénération cellulaire

• Csur la télé – Rayons | application créative de réalité augmentée

• Sporobole — 0/1 | Hub numérique de l’Estrie

• 4 Éléments — Expérience immersive et interactive en plein air (en collaboration avec la SEPAQ)

• SVEN – Plongeons (réalité augmentée)

• Statera — Expérience immersive à Sorel-Tracy

• ONF – Chomsky versus Chomsky (expérience interactive collective)

L’événement est gratuit et ouvert à tous. Réservation : culturemonteregie.qc.ca/maillage- numerique.