Le samedi 25 mai aura lieu la présentation du récit Charles et ses bois éclatants. L’activité se déroulera de 10 h à 11 h au Centre multifonctionnel. Les petits Carignanois seront invités à participer à une histoire de courage et de détermination avec le personnage de Charles, un chevreuil qui n’aimait pas ses nouveaux bois nouvellement poussés pendant la nuit.



La découverte des histoires est une étape importante dans le développement des enfants. Chaque récit présenté dans le cadre des Heures du conte est un éveil à l’imaginaire et au plaisir de lire. D’une durée approximative de 45 minutes à 1 h, l’activité familiale est l’occasion de découvrir quelques-unes des histoires les plus fabuleuses de notre littérature jeunesse.



À la veille de la fête de la forêt, la Reine Verdure s’aperçoit que trois animaux manquent à l’appel. La fête ne pourra commencer que lorsque tous seront présents! En tentant de retrouver ses amis, Charles le chevreuil vivra un périple formidable, rempli de péripéties, de rencontres improbables et de musique entraînante. Et peut-être que ses nouveaux bois épatants s’avéreront plus utiles qu’il ne le croyait? Peut-être qu’il apprendra à les aimer tels qu’ils sont?



Charles et ses bois éclatants est destiné à un public de 2 à 10 ans.



Inscription



L’inscription se fait en ligne via le Portail citoyen. Ce service d’inscription aux activités de loisirs est accessible à partir du site Web municipal : villedecarignan.org.