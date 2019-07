Plus que quelques semaine avant la 36e édition de L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu est enfin dévoilée

L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu est fier de présenter un festival toujours mieux adapté à ses visiteurs. À l’occasion de la 36e édition, plusieurs nouvelles activités, des nouvelles zones de services , des envolées magiques, et une programmation sensationnelle attendent les festivaliers pour le rassemblement le plus familial au Québec.

« C’est toujours un pur bonheur de collaborer avec l’International de montgolfières, un festival toujours aussi surprenant, année après année. La 36e édition s’annonce excitante et j’ai déjà hâte d’y être. Admirer les envolées, danser aux spectacles de mes artistes préférés, découvrir de nouveaux talents et profiter des multiples activités, c’est une tradition estivale dont je ne me lasse pas », de dire Anouk Meunier, porte-parole

Montgolfières

Le ciel du Haut-Richelieu sera décoré par près d’une centaine de montgolfières venues de partout dans le monde, dont treize formes spéciales. Des moments fascinants sont à prévoir lors des envolées, matin et soir, durant les neuf jours de festivités.

Les Nuits magiques seront de retour, ces magnifiques illuminations de ballons retenus au sol. Un spectacle grandiose à ne pas manquer les 11, 13, 16 et 17 août. Les formes spéciales seront la vedette du spectacle du mardi le 13 août.

La grande scène

La programmation 2019 regroupe des interprètes internationaux et québécois. Des artistes de renommée mondiale y figurent, tels que Akon, Sean Kingston, Serena Ryder ainsi que Walk Off The Earth, qui ne manqueront pas de livrer un spectacle exceptionnel.

Trois sommités du Rap Québécois fouleront les planches de l’International : Loud, Koriass, et FouKi. Vous apprécierez certainement le travail de ces trois étoiles montantes du hip-hop.

Vous aurez votre dose de bonne musique québécoise avec Vincent Vallières, 2 Frères, Ariane Moffatt, et Cœur de pirate, qui performera sur la grande scène pour la toute première fois.

Pour le plus grand bonheur des festivaliers, le groupe Mes Aïeux a choisi l’International pour donner une rare représentation, à l’occasion de son grand retour sur scène a près 10 ans d’absence. La nostalgie sera au rendez-vous alors que la grande scène prendra des airs de feux de camp, grâce à Yelo Melo, Noir Silence et Les Respectables qui vous en mettront plein la vue.

De plus, vous aurez une bonne soirée pour le moral assurée avec La Compagnie Créole, qui fera chanter toutes les générations à tue-tête ses plus grands succès. L’International accueillera également Claudia Bouvette, Roxanne Bruneau et DJ Fafa, ces trois artistes au succès déjà prometteur, qui représenter ont fièrement la relève féminine.

Le laboratoire de l'humour en vacances

C’est un lundi entièrement dédié à l’humour. Il s’agit d’un concept interactif, qui permet aux humoristes de tester leurs blagues, et d’ainsi repartir avec une évaluation statistique de chacune d’elle.

Animé par Gino Lévesque, Les Denis Drolet, Julien Tremblay, Olivier Martineau, Silvi Tourigny et Mario Tessier se soumettront au test ultime et ne manqueront pas leur chance de vous faire rire aux éclats.

Les activités

Le Centre d’interprétation de la montgolfière sera un incontournable de la 36e édition du festival. Petits et grands pourront en apprendre davantage sur toutes les particularités de la montgolfière.

Plusieurs autres nouvelles activités seront de la partie, dont La Tyro à Piko, une tyrolienne de plus de 400 pieds de long qui survolera le site du festival.

De plus, La course au ballon, exclusive à l’International, est une petite compétition où chacun doit pédaler le plus vite possible sur un vélo stationnaire lié à une montgolfière, pour la faire monter au sommet avant les autres.

La Lagune s’ajoute au cœur de la Tribu, la zone familiale par excellence créée lors de la 35e édition. Il s’agit d’une toute nouvelle activité où vous pourrez profiter d’une petite balade en pédalo en famille Vous retrouverez encore cette année le Quartier J5, présenté par Le Journal de Montréal, avec ses nombreux camions de rue, aussi délectables les uns que les autres.

La scène Hydro-Québec tiendra encore compagnie à La Terrasse Budweiser, un grand bar central où vous pourrez prendre un verre.

Les musiciens Olivier Couture, Vincent Bilwald, Michel Villeneuve, Kinkead, Thierry Larose, Marie Gold, Foisy, Mégane Cyr et Zagata se chargeront d’installer une bonne ambiance, question de bien commencer la soirée.

La scène découverte Tim Hortons

La scène découverte Tim Hortons présentera plusieurs spectacles familiaux. Bastien, Ari Cui-Cui en vacances, Bouclette, Galipette et Tourniquette, Brimbelle de la ferme au marché, ainsi que Moppi et Mélodie chantent l’été emmèneront les enfants dans leur monde enchanté. Rire et plaisir assurés pour les tout-petits.

De plus, de fabuleux artistes émergents vous feront découvrir leur univers musical. Sabrina Sabotage nous livrera un spectacle coloré et énergique, alors que Titelaine ira du côté électro-pop. D-Track, Mégane Cyr, Vincent Biliwald, Hélium, HeartsStreets, French Maji, Thierry Larose et Virginie B seront également au rendez-vous.

Plusieurs écoles de danse de différents styles (country, mexicaine, baladi, cheerleading) vous en mettront plein la vue. Finalement, grâce à l’appui de Patrimoine Canada, plusieurs artistes de la région auront l’occasion de performer sur nos différentes scènes.

Encore plus d'activités

Plusieurs autres activités sont de retour cet été, notamment la zone d’animation La tribu, qui fut un franc succès lors de l’édition précédente.

Un tout nouveau parcours d’hébertisme signé Arbraska ainsi que l'Imaginarium, présenté par Tourisme Québec, seront de la partie.

De plus, vous retrouverez un cours d’initiation au skateboard, un carré de sable géant, un mur de craies géantes et les fidèles manèges de Beauce Carnaval. Petits et grands pourront aussi en apprendre davantage sur la montgolfière en faisant la rencontre des pilotes ou en participant à l’expérience de l’enveloppe.

En outre, des jeux de tables, des jeux géants, un coin bricolage, des slacklines ainsi qu’un espace détente vous attendent encore cet été dans la Zone Rouge FM qui hébergera aussi un studio podcast pour la durée du festival.

Vous pourriez avoir la chance de partager votre expérience en tant que festivalier à tous les auditeurs. La Zone Chevrolet, fidèle au poste, exposera ses différents véhicules et vous pourrez vous amuser avec leur parcours de petites voitures téléguidées. Finalement, après avoir participé à toutes ces activités, vous pourrez prendre une pause et siroter un verre au Bistro SAQ.

Un festival mieux adapté

Pour la 36e édition, deux nouvelles installations verront le jour, soit l’esplanade et la buvette. L’esplanade est une zone d’ombre, où tous pourront se reposer et en profiter pour pique-niquer, à l’abri du soleil. La buvette est une station d’eau, installée au cœur de l’aire d’animation, où vous pourrez remplir vos bouteilles réutilisables à volonté.

Pour profiter des neuf jours de festivités et vivre l’expérience complète, procurez-vous l’un de nos passeports intégrés, offerts en quantité limitée, qui donnent accès à l’entrée sur le site tous les jours, aux manèges et au stationnement. Vous pouvez aussi mettre la main sur nos passeports 9 jours régulier et jeunesse. Ne tardez pas et allez acheter votre billet dès maintenant, afin de vous assurer un place pour le concert de votre artiste préféré. Pour consulter l’offre complète des billets et des passeports, visitez le www.montgolfieres.com.

La 36e édition de l’International de montgolfières aura lieu du 10 au 18 août 2019. Pour des informations exclusives et pour ne rien manquer de ce qui vous attend cet été.