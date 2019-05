Vente de livres usagés de la bibliothèque de Chambly prochainement

Petits et grands amoureux de littérature ont rendez-vous le samedi 8 juin à la Bibliothèque municipale de Chambly. De 10h à 14h, à la place de la Seigneurie, les intéressés pourront mettre la main sur des classiques de la littérature à l'occasion de la vente de livres usagés annuelle.

Une quantité extraordinaire de livres pour petits et grands sera offerts sur place à prix dérisoire : livres français et livres pour enfants à 0,50 $, livres anglais à 0,25 $ et magazines à 0,05 $. Une occasion à ne pas manquer.

Les profits de la vente seront versés au Corps de Cadets de Chambly, un programme pour les jeunes de 12 à 18 ans qui a pour mission de développer les qualités de leadership, de civisme, et de promouvoir la forme physique.

En cas de pluie : Centre des aînés de Chambly, 1390, avenue Bourgogne.

Information : 450 658-2711 ou ville.chambly.qc.ca.