Découvrez les 8 femmes de Robert Thomas

Le Café-Théâtre de Chambly convie les intéressés à rencontrer les nouvelles comédiennes issues des ateliers de théâtre. Elles incarnent 8 femmes, un texte de Robert Thomas. Ce drame, mis en scène par Michelle Beaudoin, professeure de théâtre et assistée de Suzanne Cloutier, est à l'affiche aujourd'hui et les 6, 8, 14 et 15 juin à 20 h.

Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cependant, une découverte macabre bouleverse ce jour de fête... Le maître de maison est retrouvé mort, assassiné dans son lit, un poignard planté dans le dos. Autour de lui, huit femmes avec, chacune, un secret jalousement gardé, qu'il faut mettre au jour...

Distribution

La production mettra en vedette Mylène Blanchette, Stéphanie Gosselin, Amélie Guay, Nancy Robillard, Mégane Baquet, Marjolaine Béland, Marie-Josée Gaudet et Denise Pépin.