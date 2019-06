Un Vent du Nord pour la Fête nationale à la Ville de Carignan

Un Vent du Nord soufflera sur la Ville de Carignan le 24 juin prochain de midi à 17h. À l'occasion de la Fête nationale, les citoyens intéressés sont conviés à un après-midi de festivités qui prendra place sur les terrains du Centre multifonctionnel (1555, rue de l’École).

Cette année, la Fête sera célébrée sous le thème « Un monde de traditions » afin d’honorer les us et coutumes qui ont façonné et qui façonnent encore le Québec d'aujourd'hui. En grande primeur et pour cette occasion unique, la Ville présentera la prestation du groupe de musique traditionnelle Le Vent du Nord, ambassadeur du mouvement folk progressif au Québec. Le spectacle débutera à 15 h 30. Le quintette, qui a parcouru le monde et qui est récipiendaire de deux Juno Awards, prendra plaisir à présenter ses chansons ainsi que quelques classiques québécois qui appelleront le chant et la danse des Carignanois.

Également, les festivaliers pourront prendre part dès 12 h à plusieurs activités animées, des tours de train électrique, des structures gonflables, des maquillages pour enfants, des ateliers de métiers traditionnels et autres surprises. Outre ces présentations gratuites, le site sera muni d’une cantine ($) et de tables à pique-nique pour permettre aux familles de casser la croûte durant l’après-midi.

Également, et dans la suite des gestes concrets qui sont posés par la Ville de Carignan pour la protection des ressources naturelles, elle tiendra un kiosque de remplissage de bouteilles d’eau sur le site afin d’éviter l’utilisation de bouteilles en plastique. Apportez votre bouteille réutilisable.