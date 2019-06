Une exposition collective extérieure ayant la couleur orange pour thématique

La Ville de Carignan, en collaboration avec la Vitrine créative, est heureuse de présenter une exposition collective extérieure sous le thème coloré :« Orange ». Ces photographies peuvent être admirées dès à présent et durant toute la saison estivale aux abords du pont no 7 (sur le canal de Chambly) à Carignan, plus précisément sur le chemin Sainte-Thérèse à l’intersection de la rue O’Reilly.

Pour cette première édition, l’exposition est composée de 18 clichés provenant de 16 photographes de la région. Tous ont été inspirés par la thématique en lien avec la couleur orange.

Photographes

Un appel de candidatures a été réalisé en mars et avril 2019 afin de dénicher quelques participants inspirés par la thématique ou prêts à se mettre en quête de sujets ou de mises en scène adaptés.

Voici les artistes sélectionnés pour cette première édition :

Madeleine Bourgeois (2), Montréal;

Manon Charron, Beloeil;

André Daniel, Saint-Marc-sur-Richelieu;

Lucie Doyle, Saint-Bruno-de-Montarville;

Élise Gendron, Mont-Saint-Hilaire;

Odile Jalbert, Sainte-Agathe-des-Monts;

Suzanne Laurin, Montréal;

Caroline Lefebvre, Otterburn Park;

Luc Loiselle, Chambly;

Dominique Pepin, Beloeil;

Francine Raymond, Saint-Basile-le-Grand;

Sylvain Riendeau (2), Boucherville;

Jean-Guy Rochefort, Beloeil;

Marie-José Tôth, Mont-St-Hilaire;

Stéphane Trépanier, Montréal-Nord;

Henrique Wills, Beloeil;

Dans le même esprit, la Ville de Mont-St-Hilaire présente actuellement l’exposition « Rouge ». Les œuvres sont exposées aux abords du pavillon Isaac-Vandandaigue à Mont-St-Hilaire.