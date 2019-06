15e anniversaire de Chants de Vielles

Soyez au rendez-vous ce jeudi pour le lancement du festival Chants de Vielles de Saint-Antoine-sur-Richelieu, en Montérégie, qui présente des artistes exceptionnels en chant et musiques trad, folk et acoustique du Québec, d’Amérique du Nord et de l’Europe. Du 27 au 30 juin, vivez une expérience mémorable en découvrant les spectacles, ateliers, activités pour enfants, défilé, promenades en bateau-dragon et plus encore.

Ne manquez pas le spectacle familial de la troupe lanaudoise de renommée mondiale Cirque Alfonse ce samedi à 16 h à l’église de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Avec une musique traditionnelle originale, ces acrobates vous transportent dans une joyeuse virée en enfer et au paradis avec des performances impressionnantes.

Vivez une célébration musicale, burlesque et « miraculeuse » où le plaisir est inévitable. Les détenteurs de passeports ont accès au spectacle. Il est aussi possible de se procurer des billets uniquement pour cet événement au coût de 20 $ : https://chantsdevielles.com/billets/

Les Grands Concerts en soirée

Jeudi : Concert d’ouverture

Vous aurez la chance d’entendre une captivante fusion des musiques traditionnelles irlandaise et québécoise avec Sophie et Fiachra, en compagnie du guitariste André Marchand, qui présenteront le nouvel album Portraits acclamé dans le monde entier.

Vendredi : La Nuit du Chant

La soirée du vendredi met en vedette des artistes réputés pour placer la tradition chantée à l’honneur. La Nuit du Chant commencera avec le trio de jeunes musiciens émergents É.T.É. Puis, ce sera le retour de Galant, tu perds ton temps, cinq voix féminines d’exception, qui permettra au public de découvrir un répertoire de chansons traditionnelles appartenant aux femmes. La soirée se terminera avec l’incomparable groupe Le Rêve du Diable, un précurseur qui a inspiré le revival folk au Québec et qui demeure une référence de caractère. En formule trio, ces talentueux musiciens se souviendront de 45 années vivantes et inspirantes.

Samedi : La Veillée de la Rive

La Veillée de la Rive commencera avec le quatuor Les Pykadors qui rendra hommage au regretté Jean-Claude Mirandette des Charbonniers de l’enfer décédé en avril. Le chanteur musicien breton Krismenn offrira une performance audacieuse qui allie rap et musique électronique. Un groupe toujours très attendu à Chants de Vielles, Le Vent du Nord, fera une première apparition au festival en tant que quintette avec une version festive du nouveau spectacle Territoires.

Dimanche : Grand Concert de Clôture Entre chiens et loups

Dimanche, ce sera l’occasion de voir, en première au Québec, le trio de notoriété mondiale The Alt formé de trois maîtres de la musique irlandaise : John Doyle, Nuala Kennedy et Eamon O’Leary. Autre primeur au Québec : le Trio Bouffard-Guenzi-Villeneuve. Patrick Bouffard, joueur de vielle référent du Centre-France, propose ici de la "musique de tradition orale". Le festival se clôturera avec Kleztory, l’un des ensembles klezmer les plus dynamiques au niveau international.

Une programmation jeunesse de qualité

Les enfants seront au cœur des festivités grâce à des ateliers d’éveil musical, aux spectacles ainsi qu'au P’tit bal folk qui permettront aux parents d’intégrer les petits à leur sortie au festival.

Les valeurs sûres de retour

Le festival déploie aussi plusieurs moments forts comme le Banquet de campagne avec méchoui, le concert Aubade à l'église, les Promenades chantées en bateau-dragon sur la rivière Richelieu, le Défilé dans les rues : autant d'activités qui insufflent à Chants de Vielles une ambiance des plus particulières transformant le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu en lieu où l'on s'offre la fête en partage.

Achats de billets et hébergement

Des passeports pour les 4 journées de l’événement et des billets 1 jour sont en vente. Vous pouvez vous procurer des passeports/billets en prévente sur le site web de l’événement jusqu’au 26 juin à minuit. La billetterie du festival ouvre à 17 h ce jeudi. Le camping est la meilleure façon de profiter pleinement de l’ambiance du festival. Il est possible de réserver en ligne ou sur place dès l’arrivée. Les places sont limitées : premier arrivés, premier servis.

Procurez-vous votre passeport maintenant pour cette édition 15e anniversaire.