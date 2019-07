Beau succès pour Chants de Vielles!

Le comité organisateur de Chants de Vielles ne pouvait imaginer meilleur scénario pour un 15e anniversaire. Plus de 5000 festivaliers sont venus célébrer sur le site de Saint-Antoine-sur-Richelieu, dans une ambiance chaleureuse, du 27 au 30 juin.

Les artistes en chant et musiques trad, folk et acoustique du Québec, d’Amérique du Nord et de l’Europe ont offert des prestations exceptionnelles qui resteront gravées dans les mémoires. Le spectacle haut en couleur du Cirque Alfonse, dans l’église remplie à craquer, fait partie des moments forts de l’événement.

« La décision de rassembler les festivaliers principalement autour du quai cette année a contribué également à cette belle réussite. Une énergie incroyable émanait de ce site réinventé avec une vue magnifique sur la rivière Richelieu. Le caractère intimiste de Chants de Vielles plaît aux festivaliers, c’est une expérience unique. Tous les sites étaient remplis du jeudi au dimanche soir. L’essence de Chants de Vielles, ce sont les gens. En voyant ces sourires, ce partage et cette ouverture aux autres tout au long de cette fête, nous pouvons dire mission accomplie! », exprime Nicolas Boulerice, président de Chants de Vielles.

Des nouveautés appréciées

L’organisation a innové cette année de plusieurs façons. En plus de modifier la configuration, l’événement s’est tenu pendant quatre jours au lieu de trois. « Nos stagiaires et des artistes sont déjà présents en grand nombre le jeudi alors nous avons décidé d'inviter le public à un spectacle de Sophie & Fiachra en compagnie d’André Marchand. Cette douce soirée a été un magnifique lancement de festivités et ouvre de nouvelles perspectives sur la structure de la programmation », souligne Geneviève Nadeau, directrice de l’événement.



Le spectacle à grand déploiement du Cirque Alfonse à l’église le samedi après-midi a aussi été un élément clé du succès. Il s’agissait de la seule présence de cette troupe lanaudoise de réputation internationale en Montérégie cet été. Le grand public y était invité tout comme les festivaliers. La représentation a affiché complet et elle a même permis aux gens d’échapper à l’orage! Tous ont été éblouis par les performances des acrobates autant que par leur humour.

Une musique de grande qualité

Les grands concerts en soirée, les spectacles sous le chapiteau, les ateliers, la danse et les activités jeunesse ont permis aux petits et grands de découvrir ou redécouvrir une musique extraordinaire d’ici et d’ailleurs. Sophie et Fiachra avec André Marchand, É.T.É, Galant, tu perds ton temps, Le Rêve du Diable, Krismenn, Les Pykadors, Le Vent du Nord, The Alt, Le Trio Patrick Bouffard et Kleztory sont quelques-uns des artistes qui ont permis à tous de vivre de belles émotions.

Le Banquet de campagne avec méchoui, le concert Aubade à l'église, les Promenades chantées en bateau-dragon sur la rivière Richelieu et le Défilé dans les rues représentent d’autres moments marquants de cette 15e édition.

Merci

Le comité organisateur remercie sincèrement les nombreux bénévoles qui s’impliquent avec cœur avant, pendant et après le festival. « Nos bénévoles (plus de 130 cette année) sont notre principale raison de poursuivre cette belle aventure. Leur dévouement est une source de motivation inestimable. Grâce à eux, Chants de Vielles existe depuis maintenant 15 ans et nous regardons en avant avec positivisme! », explique Nicolas Boulerice.

L’organisation, basée sur un modèle communautaire et écoresponsable, est très fière de la réalisation de cette 15e édition et tient à remercier également les artistes, les gens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le Club des AlliéEs du festival, ainsi que ses partenaires financiers.

L’apport de chacun fait une énorme différence. Chants de Vielles a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs partenaires gouvernementaux dont le Conseil des Arts et Lettres du Québec, Patrimoine Canadien, le Fond culturel de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas et Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher - Les Patriotes - Verchères , et de très nombreux commanditaires dont notre partenaire majeur Bonduelle/Artic Garden.