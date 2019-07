Le Café-Théâtre de Chambly vous présente Boeing Boeing

Le Café-Théâtre de Chambly poursuit son été de succès sous le signe du rire en vous présentant Boeing Boeing, une comédie de Marc Camoletti.

La production sera mise en scène par Vincent Michaux St-Louis, assisté de Daniel Lachance et Jean-François Lallier-Roussin, et sera à l'affiche du 9 au 31 août, tous les vendredis et samedis à 20 h.

Résumé de la pièce

BOEING BOEING décolle à toute allure avec une intrigue irrésistible. Le héros de l’histoire, un habile don juan, a trouvé la solution pour vivre en toute sérénité avec trois femmes qu’il a promis d’épouser. Son secret pour profiter des avantages de la polygamie sans en subir les inconvénients? Choisir d’adorables hôtesses de l’air, de pays différents et harmoniser les horaires, avec la complicité de son domestique, drôlement bourru.

Mais voilà que sous le regard abasourdi de son ami d’enfance, les horaires se dérèglent et l’heureux homme quitte les cieux paisibles de ce formidable arrangement pour entrer dans une zone de turbulence rocambolesque. Les revirements de situation s’enchaînent alors à la vitesse d’un 747 alors que l’appartement se transforme en tour de contrôle où le héros et son entourage tentent de maîtriser la situation.

Distribution

La production mettra en vedette Jean-François Paradis, Benoît Lacombe, Sarah-Michelle Dumoulin, Émilie Marcil, Sophie Gagnon-Styrczula et Daniel Lachance.