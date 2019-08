Un beau succès pour le symposium Artistes sur le champ

Quelque 8 000 visiteurs en quête de découvertes artistiques et historiques ont pris part à la 24e édition du symposium Artistes sur le champ, jumelé à la Fête de Saint-Louis organisée par Parcs Canada, les 17 et 18 août au lieu historique national du Fort-Chambly.

Une soixantaine d’artistes prenaient part à cet événement artistique incontournable. Tout au long de l’événement, ils ont partagé leur passion et leur vision de l’art aux visiteurs, leur permettant de mieux comprendre leur démarche artistique et de découvrir leurs différents styles et techniques.

BOURSES POUR L'ENSEMBLE L'ŒUVRE :

1er prix : Diane Girard

2e prix : Claude Lépine

3e prix : Suzanne D’Amours

Mention spéciale : Carole Jack

Coup de cœur du public: Hélène Denis

Le symposium Artistes sur le champ a pu compter sur la précieuse contribution de partenaires, tels que : Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly; Continental; Bonduelle; Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés inc.; Covanta solutions environnementales; DeSerres; Librairie Larico; Groupe LDL, services linguistiques; Société de gestion des huiles usagées; Le Journal de Chambly; le Garde-Manger de François; Délires et délice, Bedondaine et bedons ronds; et Parcs Canada.