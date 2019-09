Le Café-théâtre de Chambly présente Le Dîner de cons

Le Café-Théâtre de Chambly débute l’automne en présentant l’irrésistible comédie Le Dîner de cons de Francis Veber. La production est mise en scène par Jean-François Lallier-Roussin jusqu'au12 octobre, tous les vendredis et samedis à 20 h.

Un tour de reins en prenant une douche et la soirée de Pierre Brochant, grand éditeur parisien, se trouve gâchée. Ce n'est pas de veine : nous sommes mercredi et chaque mercredi, Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un « con », en général un homme ayant un passe-temps assez original et farfelu et, surtout, qui aime en parler pendant des heures, ledit con ignorant totalement qu'on l'a invité pour se moquer de lui... À la fin de la soirée, le meilleur con (ou plutôt celui qui l'a amené) reçoit une palme.

Et ce qui chagrine Brochant plus que tout, c'est que ce soir-là, il avait déniché un champion du monde : François Pignon, fonctionnaire au ministère des Finances, fou de maquettes en allumettes. Malgré les protestations de sa femme Christine, Pierre a malgré tout invité Pignon à prendre l'apéritif avant d'aller au dîner. Mais ce qu'ignore l'éditeur, c'est que Pignon est une perle rare... prêt à tout pour rendre service et maître en catastrophes diverses et variées!

La production met en vedette Mireille Boucher, Jean-François Lallier-Roussin, Benoît Melançon, Serge Montpetit et Norman Trudeau. Il va sans dire que la réputation de cette pièce n’est pas à refaire, il est donc conseillé de réserver tôt afin de vous assurer une place.

Pour tous les détails ainsi que pour vous procurer vos billets, visitez le : cafe-theatredechambly.com ou composez le 450 447 2953.