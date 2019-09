Geneviève Leclerc chantera pour les Carignanois

Le vendredi 27 septembre à 19 h, célébrez la culture à la salle du Conseil, située au 2555 chemin Bellevue, en assistant au spectacle de Geneviève Leclerc. Originaire de Gatineau, Geneviève Leclerc chante depuis toujours.

Elle a 13 ans quand elle décroche son premier rôle dans une comédie musicale, Les enfants de Don Quichotte. Elle parcourt ensuite les routes canadiennes et américaines avec Les Misérables. En 2016, elle se lance dans l’aventure de La Voix et charme les quatre coachs lors des Auditions à l’aveugle. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle séduira des millions de téléspectateurs et donnera de grands frissons à tout le Québec avec sa relecture saisissante de Je suis malade.

Son premier disque solo, Portfolio, est lancé le 24 mars 2017 et son deuxième album, Celle que je suis, le 9 novembre 2018. Dans le cadre des Journées de la culture de Carignan, Geneviève Leclerc proposera un concert acoustique et intimiste intitulé Avec le temps. Seule en compagnie de son pianiste Nick Burgess, elle livrera, au fil de nombreuses chansons immortelles de la francophonie — des Moulins de mon cœur au Parc Belmont —, une histoire vibrante, passionnante et chargée d’émotions.

Réservation

Le spectacle est gratuit et uniquement réservé à la population carignanoise. Les places sont limitées. Pour réserver une place, les Carignanois doivent se créer un compte sur le Portail citoyen accessible via l’adresse villedecarignan.org.

S’il ne reste plus de places, il sera possible d’inscrire son nom sur une liste d’attente. La Ville contactera les personnes intéressées en attente si des places se libèrent entre temps.