Découvrez l'exposition Ligne de Vie au Corps de garde du Fort-Chambly

La Ville de Chambly invite la population à découvrir l’exposition Lignes de vie, de l’artiste Stéphanie Laurin, du 28 septembre au 14 octobre au Corps de garde du Fort-Chambly situé au 8, rue De Richelieu.

Les œuvres de l’artiste regroupent une série de dessins sur le thème de la nature. Sa technique mêle les crayons de couleurs, l’aquarelle et l’acrylique sur support de bois ou de papier. L’artiste explore sans cesse la spontanéité et la sensibilité que procure le trait de crayon.

Traitant de divers sujets, ses œuvres sont à mi-chemin entre l’illustration réaliste et l’abstraction expressive. Ainsi, les arbres, les fleurs, les feuillages et les êtres vivants s’inscrivent comme témoins visuels de cette vie en perpétuelle mouvance.

Stéphanie Laurin est une artiste multidisciplinaire en dessin, peinture, théâtre et littérature. Après des études en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal, elle complète ses études en gestion d’organismes culturels (HEC) et œuvre en tant qu’agente culturelle dans la région depuis plusieurs années.

La population est invitée au vernissage, qui aura lieu le dimanche 29 septembre, à 13 h, afin de souligner la tenue de l’exposition et permettre la rencontre entre le public et les artistes. Les visiteurs pourront découvrir cette exposition tous les samedis et dimanches, de 13 h à 17 h, de même que lundi 8 octobre.

Information : Service loisirs et culture, 450 658-1778