Une nouvelle ciné-conférence des Aventuriers Voyageurs sur l'Inde du Nord, bientôt au cinéma Beloeil

C’est une invitation à la découverte que lance l’organisme Les Aventuriers Voyageurs. Ils présenteront une nouvelle ciné-conférence intitulée Inde du Nord: festive et colorée. Une occasion de découvrir ce récit de voyage, le mercredi 16 octobre à 19h au Cinéma Beloeil.

En quelques mots, voici comment se décrit le film : synonyme de contrastes, de spiritualité, d’émerveillement et de dépaysement, l’Inde éveille tous les sens. Le séjour des aventuriers Yannick, Marie et Sofia débute dans la région légendaire du Rajasthan, avec ses palais somptueux et ses forteresses imprenables bordées par le désert du Thar. Ils mettront ensuite le cap vers le Gange et ses hauts lieux sacrés avec Varanasi et Rishikesh. Autant d’images superbes auxquelles se mêleront festivals, dromadaires, foules, vaches sacrées, singes, éléphants, sâdhus, temples et rickshaws... Un voyage haut en couleur !

Les Aventuriers, une histoire de famille

Depuis 2008, l’entreprise Les Aventuriers Voyageurs propose plusieurs services aux cinéastes et conférenciers passionnés de voyages pour leur permettre de réaliser et présenter leurs films et conférences dans les cinémas, les écoles, les bibliothèques, les municipalités, les résidences de personnes âgées, etc.

Yannick Gervais en est le président-fondateur. Il baigne dans l’univers des voyages et du cinéma depuis plus de 25 ans. Après ses études universitaires en entrepreneuriat, il a bâti sa vie sur mesure de façon à vivre de ses passions pour les voyages et le cinéma. Chaque année, il voyage de 2 à 3 mois afin de découvrir de nouvelles destinations, et a réalisé plus d’une quinzaine de films de voyage.

Sa compagne Marie est également une passionnée du voyage. Après deux échanges interuniversitaires au Mexique, elle termine un baccalauréat en études hispaniques à l’Université Bishop’s. Après avoir vécu près d’un an dans l’Ouest canadien, elle étudie durant une session au Costa Rica et elle partira ensuite enseigner l'anglais en Corée du Sud. Finalement, elle complètera une maîtrise en Études internationales (UdeM). Ayant assisté Yannick dans la réalisation de neuf films de voyage, c’est désormais accompagnés de leur jeune fille Sofia qu'ils parcourent le monde en famille !

Pour assister à la ciné-conférence, la billetterie du cinéma est ouverte ou sur le site des Aventuriers. Un concours 2019-2020 est également prévu pour voyager. Dans cette optique, Les Aventuriers Voyageurs et JaiMonTour.com s’associent pour faire gagner un voyage aux chutes Niagara et à Toronto. Pour participer, rendez-vous sur le site web.