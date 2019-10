Le folk chanté de Mike Paul, de la nation Innu, célèbre bientôt l'automne à la Maison Amérindienne

Dans le cadre de la 3e édition de la série de spectacles « Découverte autochtone », La Maison amérindienne et Diffusions de la coulisse accueillent, samedi 19 octobre l’auteur-compositeur-interprète Mike Paul de la nation Innu.

Originaire de Mashteuiatsh au Lac Saint-Jean, Mike Paul transporte son auditoire dans un univers

contemporain et authentique avec son folk chanté tant en Innu-aimun, en français qu’en anglais. Riche en émotions, sa musique vibre au rythme de la Terre-Mère et des êtres qui l’habitent. Artiste militant pour l’environnement et pour l’autodétermination des premiers peuples, sa voix soufflée par le vent du nord et l’écho de son tambour fait découvrir une culture millénaire d’un peuple nomade de chasseurs-cueilleurs.

Ce spectacle sera le premier de la 3e édition de la série « Découverte autochtone ». C’est l’occasion d’écouter ce qui se fait dans le monde musical autochtone d’ici en venant célébrer l’arrivée de l’automne.

L'événement se tiendra le 19 octobre à 20h à La Maison amérindienne Mont-Saint-Hilaire (510, Montée des Trente). Les billets sont au coût de 23 $ et sont disponibles à La Maison amérindienne. Les places étant limitées, contacter La Maison amérindienne par téléphone pour s'assurer qu'il en reste au (450) 464-2500 ou par courriel à [email protected]