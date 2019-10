Les grands classiques de Mozart et Beethoven interprétés sous les chandelles le 16 novembre

La pianiste Canado-chilienne Alejandra Cifiuentes Diaz interprétera les chefs-d'oeuvres des deux orfèvres de la musique classique le samedi le 16 novembre à 20h à l’église St-Athanase, à Iberville.

La soirée sera uniquement illuminée par la douce lueur des chandelles. La pianiste Alejandra Cifiuentes Diaz interprétera la K. 397 de Mozart en guise de lever de rideau.

La sonate qui suivra cette merveilleuse Fantaisie, la sonate K. 545, dite "sonate facile", est l'une des plus célèbres que Mozart ait composée. La magie musicale continuera à opérer, entre la sonate K. 332, la Marche turque ou encore le 1er mouvement de la "Petite musique de nuit" de Mozart.

Puis les oeuvres du non moins grand Beethoven succèderont au maître avec le 1er et 3e mouvement de sa sonate "La Tempête", composé, d'après les dires, après avoir entendu un cheval galoper, suivi de près par "La Grande Pathétique". Pour beaucoup, il s'agit ici de la plus belle de toutes ses sonates pour piano. Ce soir-là, dans une ambiance romantique et empreinte d'une grande sérénité, vibrera un concert placé sous le sceau de la grandeur.

Ce grand récital de piano aura lieu samedi 16 novembre prochain à 20h à l’église St-Athanase (au 500, 1ère av.) à Iberville. L'admission est de $30 et les billets sont en vente à la librairie Moderne, 1001, ch. Du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu'à l'entrée le soir du concert.

Plus d'informations au (514) - 774-9148 ou sur le site dédié à l'événement.